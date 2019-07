AVAMUS celebrarà el II Congrés Internacional de Musicologia a València

Print This Post

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València i el Museu Valencià d’Etnologia acolliran del 23 al 25 de juliol del 2019 el II Congrés Internacional de Musicologia: ‘La Mediterrània: sons migrants’, que organitza l’Associació Valenciana de Musicologia (AVAMUS).

L’esdeveniment, amb un enfocament interdisciplinari, girarà al voltant de quatre eixos temàtics: paisatges sonors, suports, relats i diàspora, i pretén ser la continuació del I Congrés Internacional ‘La Música a la Mediterrània Occidental: xarxa de comunicación intercultural’, celebrat a la Societat Coral El Micalet el 2014.

El congrés comptarà amb cinc conferències plenàries, dos panels temàtics, més de vint comunicacions lliures, una exposició sobre ‘Els misteris assumpcionistes d’Elx, València i Castelló’ (AVL) i dos concerts, al qual assistiran musicòlegs i investigadors d’altres disciplines de diversos països. Hi seran presents professors del CSIC, de la Universitat de València, de Cambridge, Venècia, Berna i Lisboa, entre d’altres. També s’acollirà la reunió del grup ‘Mediterranean Music Studies’ de la International Musicological Society (IMS) coordinat per Dinko Fabris (Last President 2017-2022), el qual promou la investigació sobre temes musicals en l’entorn mediterrani.

Segons declara el president d’AVAMUS, Abel Puig, “el comité organitzador persegueix l’objectiu de teixir noves complicitats que repensen el paper social dels sons a la Mediterrània, a través de la història i en la contemporaneïtat i, en conseqüència, de la mateixa disciplina com a productora de narratives”. A més, AVAMUS destaca la implicació d’altres entitats que s’han sumat a l’organització del congrés, com ara: l’Institut Valencià de Cultura (IVC), el Vicerectorat de Cultura i el de Projecció Territorial i Societat i el Departament de Filologia Francesa i Italiana (Universitat de València), l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques Comunitat Valenciana (ISEACV), el Museu Valencià d’Etnologia i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

AVAMUS és una entitat sense ànim de lucre que va ser creada l’any 2005 amb la finalitat de proporcionar un marc de trobada i cohesió per a totes aquelles persones interessades en la Musicologia, fomentar la investigació musical i promoure l’estudi, la recuperació i la difusió del patrimoni musical valencià. La inscripció al congrés es pot realitzar des del web de l’associació www.avamus.org, on es pot consultar tota la informació relativa a l’esdeveniment.