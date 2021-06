Avança a bon ritme la vacunació contra la Covid19 a Picassent

Print This Post

En 15 dies ja han sigut vacunades més de 3.000 persones al municipi

L’Auditori de la Música i les Arts acull, des de fa unes setmanes, la vacunació contra la Covid19 a Picassent. Segons les dades facilitades pel Centre de Salut, la setmana passada foren aproximadament 1.300 les persones que varen rebre la seua dosi corresponent després d’haver sigut citades per la Conselleria de Sanitat. Per a esta setmana, està prevista la inoculació de 1.800 dosis que segons els paràmetres establerts per la Conselleria i seguint amb el calendari de vacunació, corresponen a la franja d’edat compresa entre els 40 i 49 anys, a més, de completar les segones dosis a altres franges d’edat i sectors professionals.

Recordem a totes les persones la importància de tindre actualitzat el número de telèfon mòbil per a rebre l’avís amb la cita del dia i l’hora de vacunació.

A més, des de la Generalitat Valenciana i a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s’informa que ja es pot aconseguir el certificat Covid Digital UE que facilita la circulació lliure i segura de la ciutadania dins de la Unió Europea durant la pandèmia de la Covid19. Este certificat és gratuït, segur i accessible a tota la ciutadania. Per poder obtindre’l, cal haver rebut al menys una dosi de la vacuna, haver-se realitzat alguna prova diagnòstica així com també haver passat la malaltia 180 dies abans de viatjar.

Per sol·licitar-lo, podeu entrar en el següent enllaç: https://bit.ly/2TcA616