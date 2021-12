Avança la construcció de 22 vivendes de lloguer social en les Moreres

Connect on Linked in

El Pla de vivenda d’AUMSA té com a objectiu la promoció de vivendes, amb la finalitat d’atendre les necessitats dels col·lectius més vulnerables

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha visitat hui les obres d’un dels edificis del Pla d’Habitatge d’AUMSA, situat en la zona de Camí de les Moreres, al carrer Barraques del Figuero, nº3. L’execució de les obres ha sigut adjudicada a EDIFESA OBRES I PROJECTES S.A, per un import de 2.404.356 euros i un termini de 18 mesos. L’edifici, de set altures, comptarà amb 22 vivendes, un local comercial, 24 places d’aparcament i 17 trasters.



Gómez ha explicat que “este mateix mes hem començat les obres que permetran posar a disposició del parc públic d’habitatges i de les famílies que ho necessiten”, i ha concretat que es tracta de “vivendes d’entre una i quatre habitacions, per a donar resposta a tots els models de família”.

L’edifici, de tipus bloc, consta de planta baixa destinada a accessos i local comercial, cinc plantes d’habitatges i un àtic. Disposarà a més de dos soterranis d’aparcament privat i traster.



La planta baixa l’ocuparà un local comercial de 125 m², a més dels vestíbuls i espais comuns com a quarts d’instal·lacions i de residus. En la part posterior de la parcel·la s’ha previst un espai lliure amb una zona enjardinada d’ús privat per als residents.



La planta d’habitatges tipus, de la primera a la cinquena, disposarà de quatre habitatges, dos d’elles de tres dormitoris, una de dues, i una altra d’un dormitori. La planta sisena albergarà dos àtics amb les seues corresponents terrasses d’ús privat. Per damunt d’esta planta, la coberta de l’edifici allotjarà les instal·lacions comunes.



El Pla d’Habitatge d’AUMSA té com a objectiu la promoció de viviendes, amb la finalitat d’atendre les necessitats dels col·lectius amb especials dificultats per a accedir al mercat immobiliari, tant pel seu baix nivell adquisitiu, com per altres característiques o circumstàncies específiques, amb la finalitat de dotar-los d’una vivenda digna.



També té com a finalitat ampliar el parc d’habitatges en lloguer, fomentar noves edificacions amb millores en matèria de qualitat constructiva i eficiència energètica, seguint les directrius de l’estratègia europea en política d’habitatge, aplicar l’estratègia per a incorporar la perspectiva de gènere i millorar la qualitat de vida dels habitants dels diferents barris de la ciutat de València.



A més en l’últim consell d’AUMSA, celebrat el dia 22 de Desembre es va adjudicar l’execució d’altres dos edificis al carrer Sogueros, número 6 i 12, de quatre habitatges cadascun, amb una inversió total prevista d’1.150.182,66€.



En total es promocionen dins d’este pla 10 edificis: 5 edificis en centre històric, 4 en la zona de les Moreres i un a la Malva-rosa. Junts conformen un total de 323 habitatges 10 locals comercials, 332 places d’aparcament i 189 trasters.

Per al finançament d’estes obres, AUMSA compta amb l’ajuda del Banc Europeu d’Inversions, que va concedir enguany 27 milions d’euros per a construir i rehabilitar estes vivendes. A més, s’han sol·licitat ajudes a la Generalitat Valenciana per valor de 6,1 milions d’euros, amb càrrec al Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, per a l’execució de 6 dels edificis previstos en el Pla d’Habitatge d’AUMSA.



Amb el present Pla, AUMSA preveu edificar habitatge públic amb dissenys d’edificis que siguen sostenibles, eficients, accessibles, innovadors i funcionals que tinguen en compte la seua gestió futura, l’ús concret que tindran, el nivell econòmic de la població a la qual es dirigix i el manteniment d’estos.