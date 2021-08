Avancen a bon ritme les obres del soterrament entre l’estacions de l’Empalme i Burjassot, que proporcionarà prop de 800 metres de via verda

Connect on Linked in

A mitjan setembre es restablirà la connexió ferroviària en eixe tram i, a la fi d’any, s’espera que l’obra estiga finalitzada i l’entorn urbanitzat´

La zona de l’antic traçat de via que quedarà urbanitzada donarà pas a una via verda d’aproximadament 800 metres

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, juntament amb Arcadi España, conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat; Anaïs Menguzzato, directora gerent d’FGV i el regidor d’Urbanisme, Manuel Aragó, ha visitat aquest matí, les obres entre l’estació d’Empalme de Metrovalencia i Burjassot. Unes obres que avancen a un ritme vertiginós i que, a mitjan setembre, permetran restablir la connexió ferroviària en aquest tram, donant així per finalitzat el període en el qual els usuaris i usuàries han hagut d’utilitzar el servei d’autobús per a desplaçar-se d’una estació a una altra. L’Alcalde de Burjassot, Rafa García ha destacat i reconegut el “compromís de la Generalitat per a impulsar aquesta obra fonamental per a Burjassot”, que “va quedar paralitzada en temps del Govern del Partit Popular sense cap explicació ” i que “havia deixat a tot un barri del municipi, el de l’Entroncament, segregat i amb caràcter de tercera”. “Amb aquesta actuació que està ja en marxa i que és una realitat- ha continuat el màxim responsable municipal, es restableix la dignitat i s’atén una necessitat històrica del barri de l’Empalme”. “A més, i el que és importantíssim per al municipi, és que els 800 metres que queden fora del traçat antic de la via i que quedaran urbanitzats, treballarem per convertir-los en una àmplia zona verda per a ús i gaudi dels ciutadans i ciutadanes de Burjassot, en la qual podran passejar i tindre espais d’esbarjo. Comencem a treballar ja mateix amb FGV, a qui també he d’agrair totes les facilitats oferides en aquest procés, per a fer viable aqueixa gran connexió de zona urbanitzada i gran via verda”.

L’obra del soterrament, amb un pressupost de 9,6 milions d’euros, és “una de les actuacions més importants que el Govern valencià està desenvolupant en els municipis de l’àrea metropolitana de València en aquests moments”, segons ha destacat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, qui també ha demanat disculpes a la ciutadania del barri “pels inconvenients patits amb motiu de les obres desenvolupades en els últims mesos”. Així mateix, ha mostrat el seu agraïment “a l’Alcalde de Burjassot, així com a tots els departaments municipals implicats per facilitar la coordinació i oferir la màxima col·laboració, en tot moment. I per descomptat gràcies a les persones que estan treballant en les obres, en tres torns diaris, per a minimitzar l’impacte en la població i perquè el projecte avance amb seguretat i tranquil·litat i es complisquen els terminis previstos que al setembre estiga en marxa i, a l’inici de l’any, estiga totalment finalitzat amb la urbanització de la zona de vies soterrades”.

Les obres en execució consisteixen a completar la connexió ferroviària de l’estació d’Entroncament amb el soterrament existent i amb la via en sentit Bétera. A més, es procedirà a la finalització de la urbanització de superfície sobre les vies soterrades, que permetrà donar continuïtat a l’avinguda Burjassot de València cap al nucli urbà de Burjassot a través del carrer València, mitjançant la retirada de la via existent, que quedarà fora de servei. La infraestructura i superestructura ferroviària es completen amb les instal·lacions d’electrificació, senyalització i seguretat ferroviària, així com la instal·lació del sistema de ventilació a l’interior del túnel existent.

Amb la conclusió de l’actuació del soterrament, s’obtindrà un augment de la seguretat ferroviària, l’eliminació del pas per als vianants provisional del carrer València i millores substancials tant en la funcionalitat i capacitat de la línia com en l’entorn local amb la urbanització i connexió amb via verda dels terrenys alliberats.

Atés que les obres de soterrament en aquest tram de la Línia 1 han obligat a interrompre la circulació fins a mitjan setembre, FGV presta, des de finals de juliol, un servei alternatiu d’autobús entre les estacions d’Emplame i Burjassot de Metrovalencia. El servei alternatiu d’autobús és gratuït i connecta totes dues estacions per a enllaçar amb el metre. Aquesta alteració comporta la modificació dels actuals horaris de pas de la Línia 1 en el tram Bétera-Burjassot, en tots dos sentits, que es poden consultar en la web de Metrovalencia i en l’app oficial.