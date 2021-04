Avancen les obres de l’entorn del Mercat Central i afloren restes de cases dels segles XVI al XIX

Connect on Linked in

La Junta de Govern aprovarà demà el finançament concedit per la Unió Europea al projecte ‘Regeneració urbana de l’entorn de la plaça de la Ciutat de Bruges, Llotja de la Seda, Mercat Central i Església dels Sants Joans’. Ho ha anunciat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, durant la visita a les obres que el Cicle Integral de l’Aigua desenvolupa en esta zona com a pas previ a l’esmentada intervenció.

Sandra Gómez, ha comprovat este matí, junt amb el Conseller d’Aigües de València, Dionisio García, estes obres que es duen a terme al carrer Maria Cristina, “i que s’està avançant dins dels terminis previstos”.

“El termini d’execució és un dels requisits que s’ha de complir per a accedir a este finançament que cobreix el 50 per cent del cost del projecte”, ha recordat la vicealcaldesa en manifestar satistacció perquè “el projecte presentat des d’Urbanisme haja sigut valorat favorablement per la Comissió Europea i que per tant siga un dels primers projectes de l’Ajuntament que rep aqueixos fons europeus”.

La vicealcaldesa ha destacat i ha indicat que les obres duraran 10 mesos. Per tant, ha indicat que “al començament de 2022 podria estar finalitzada una de les intervencions urbanes més importants de la ciutat”.

Així mateix, ha apuntat que estava “previst en estos terminis d’execució que aparegueren troballes arqueològiques ja que els treballs s’estan desenvolupant en una de les zones amb major valor patrimonial de la ciutat”.

Finalment, preguntada sobre la petició d’ajudes que han realitzat els comerciants del centre per l’afecció de les obres, ha recordat que la regidoria d’Hisenda ja va anunciar la bonificació del 80% de l’Impost d’Activitat Econòmica (IAE) als comerços afectats “per a compensar els problemes que puguen ocasionar-se amb motiu d’unes obres que a llarg termini beneficiaran al comerç local de la ciutat”.

“Una intervenció d’esta envergadura a llarg termini és molt beneficiosa per a l’activitat econòmica perquè les conversions en zona de vianants generen un impacte molt positiu en el comerç, ja que facilita els desplaçaments a peu que afavoreixen les compres”, ha destacat.

No obstant això, ha assenyalat que les molèsties de les obres “se sumen a un any molt complicat” a conseqüència de la crisi per la pandèmia pel que ha assegurat que l’Ajuntament “aplicarà totes aquelles bonificacions i ajudes que puguen alleujar possibles pèrdues”.