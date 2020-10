Avancen les obres de reforma de la façana de la Casa de la Cultura de Torrent

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’actuació compta amb un pressupost de 68.244 euros i està previst que finalitze a la fi de novembre

La reforma de la façana de la Casa de la Cultura arriba a la seua recta final en el que ha sigut una aposta de l’Ajuntament de Torrent per a millorar la imatge de l’històric edifici.



“Aquests canvis suposaran una millora en la comoditat dels usuaris, ja que es potenciarà l’aïllament tant tèrmic com acústic de l’edifici, especialment per a aquells i aquelles que fan ús de les biblioteques”, ha explicat la regidora de Cultura, Susi Ferrer.



Així, les finestres i portes dels balcons que recauen tant al carrer Sagra com en la Plaça Major estan sent substituïdes per unes noves més consistents, ja que es trobaven deteriorades a causa de l’aigua i el vent. Aquestes noves finestres augmentaran les condicions d’eficiència energètica en millorar la qualitat de l’aire de l’interior de les sales de lectura i treball.



Al pati interior de llums s’està procedint a la instal·lació de finestrals d’alumini de doble vidre, substituint els antics finestrals de ferro.

Per part seua, en la façana principal que dóna a la Plaça Major, mantenint l’actual paleta de colors, s’està procedint a la millora estètica duent a terme tant la pintura de la mateixa com el pintat de la serralleria i la millora mitjançant vernissos de les portes principals de la planta baixa.



Amb un pressupost de 68.244 euros, aquesta actuació està emmarcada en el programa ‘Estalviar per a invertir’ del fons d’Inversions Financerament Sostenibles (IFS), pertanyent al superàvit de l’exercici de 2019, i està prevista que finalitze a la fi del mes de novembre.