Avancen les obres de renovació del paviment del carrer de Cavanilles, al barri de la Trinitat a València

Les voreres dels carrers de Quart, Hospital, General Elio i un tram de sant Ignaci de Loyola també es renovaran amb este projecte

Les obres de renovació del paviment del carrer de Cavanilles, al barri de la Trinitat, avancen ràpidament. Les actuacions van començar a mitjans de maig i ja es pot vore el resultat de la implantació de la nova rajola. El projecte té un pressupost de 460.000 euros i un termini d’execució de 4 mesos i s’emmarca dins del projecte de renovació de diverses voreres als carrers de València que impulsa la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana per recuperar l’espai públic.

El tram ja finalitzat és l’ubicat al carrer de Cavanilles a l’altura del club de tenis, que anteriorment presentava un perfil irregular i deteriorat per apedaçaments i que ara es troba completament renovat. Es tracta d’una actuació molt necessària per millorar la accessibilitat i mobilitat, a més de la connexió amb el parc de Vivers que fa d’esta vorera una de les més transitades. A més, esta renovació millora la qualitat paisatgística de l’entorn del parc de Vivers i el converteix en un espai per a vianants més amable i segur.

Les actuacions ja van ser avançades per la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana per conservar i mantindre els carrers de València i millorar l’accessibilitat de la ciutadania.

La renovació de part de la vorera del carrer de Cavanilles forma part d’un projecte més gran sobre manteniment i tractament de voreres que requereixen tractament immediat. Dins dels mateixos projectes s’inclouen també les reparacions de voreres dels carrers Quart, Hospital, General Elio i un tram del carrer sant Ignaci de Loyola, que també s’hi renovaran amb este projecte. El canvi dels escocells del barri d’Arrancapins també està inclòs dins d’este projecte.