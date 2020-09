Avancen les obres del carril bici davant d’Amcor a Alzira

Connect on Linked in

El tram urbà ja està acabat i està previst que la part interurbana finalitze esta tardor

Hui han visitat l’estat de les obres del carril bici l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, el regidor de Medi Ambient, Pep Carreres, Sara Garés, regidora d’Infraestructures i Urbanisme i els tècnics municipals.



“El nostre objectiu és millorar la mobilitat sostenible amb este carril bici i la seua zona de vianants. Amb esta actuació connectem la ciutat d’Alzira amb esta zona industrial”, assegura l’alcalde, Diego Gómez.



Les obres van començar el passat mes de novembre de 2019 i van haver de parar-se amb motiu de la situació sanitària. Ara mateix es troba finalitzat el tram urbà i es treballa en la finalització de l’interurbà. Concretament, la setmana pròxima es col·locaran els fanals i a continuació es farà el treball de paviment.

Finalment, es treballarà en l’adaptació de l’arbratge i la jardineria i es col·locaran 210 arbres que actuen com a mitjana per a separar la zona de vianants de la zona condicionada per a bicicletes.



Amb este projecte es dota d’una nova forma d’accés el polígon industrial per via ciclista i s’atenen així les necessitats mediambientals pròpies dels nostres temps en matèria de mitjans de transport ecològics per a l’accés a les àrees de treball. “Dins del Pla de Mobilitat de l’Ajuntament, tenim com a objectiu facilitar la comunicació i accessibilitat als polígons industrials, oferint alternatives al transport motoritzat”, ha explicat el regidor de Medi Ambient, Pep Carreres.



En l’actualitat, l’únic mitjà disponible que permet l’accés al polígon industrial des d’Alzira és el trànsit rodat a través de la redona situada enfront de l’empresa Amcor que dona accés a la ciutat, on es creuen la CV-50 i la CV-572 procedent de Carcaixent. Amb estes obres es dota el polígon industrial d’una nova forma d’accés per via ciclista, per tal d’atendre així les peticions que feren a l’Ajuntament d’Alzira els comités d’empresa de les dues empreses i facilitar la mobilitat no motoritzada de les treballadores i treballadors.



Este carril bici, situat al quilòmetre 18 de la CV 50, a més, enllaça amb el que discorre entre Alzira i Carcaixent paral·lel a la carretera CV-572 i dins de la ciutat, al punt del carrer Fracà, on se substituirà una banda d’aparcament pel carril, fins a la rotonda de l’encreuament amb el carrer Gandia i l’accés al següent polígon industrial. El projecte continuarà el seu recorregut pel carrer dels Campaners, dissenyat amb carril bici bidireccional, una via de circulació de sentit únic i una banda d’aparcament en cordó.



Dades del projecte

Nom del projecte: Itinerari Carril Bici – Alzira CV5 entre el quilòmetre 18 i el 20.

Promou: Direcció General de Mobilitat del Servei Territorial d’Obres Públiques de València.

Contractista: Elsan-Torrescámara UTE

Pressupost general: 354.162,07 €

Longitud del carril bici: 2.000 metres, aproximadament 500 metres en zona urbana i 1.500 en zona interurbana.