Avant del Programa Itinerant ha sigut èxit i s’estendrà a València i Alacant

La directora de l’Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant), Jeannette Segarra, destaca que s’ha aconseguit acostar als municipis en risc de despoblació serveis bàsics que havien desaparegut

El programa Itinerant posat en marxa per la Generalitat per a oferir serveis bàsics a les comarques de l’interior de la Comunitat Valenciana ha iniciat amb èxit la seua marxa en 25 municipis de la comarca castellonenca de l’Alt Palància, tal com ha assegurat la directora general de l’Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant), Jeannette Segarra, que ha anunciat la intenció d’estendre-ho pròximament a una comarca de l’interior de província de València i a una altra zona de l’interior de la d’Alacant.

Itinerant sorgeix amb la intenció d’acostar a les comarques despoblades de l’interior de la Comunitat Valenciana serveis bàsics que havien desaparegut, una manca que estava minvant la qualitat de vida dels seus habitants en veure’s obligats a desplaçar-se a altres municipis.

El resultat de la iniciativa és positiu punt per a les persones que viuen en el món rural com per a les persones emprenedores, que compten amb un nou espai en el qual desplegar les seues oportunitats de negoci.