Avís de tall per obres del Camí Vell de Corbera a partir de dimarts 8 de juny

La Regidoria de Camí Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica informa del tall al trànsit del camí Vell de Corbera des de dimarts dia 8 de juny a les 7 del matí i previsiblement al llarg d’una setmana.

Es realitzarà el tall temporal al trànsit en el camí vell de Corbera a causa de la necessitat de realizar obres de millora en el paviment i les cunetes.

El trànsit serà desviat per la CV-506 i el camí de l’Eixavegó. Només es permetrà el pas pel Camí Vell de Corbera al veïnat per tal per a l’accedir a les seues propietats.

La duració de les obres és d’una setmana previsiblement si bé es mantindrà informats puntualment als veïns i veïnes de qualsevol novetat sobre aquest tema.