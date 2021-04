AVIVA Burjassot celebra el Dia del Llibre regalant un còmic sobre el Tribunal de les Aigües a tot l’alumnat de sisé de Primària

Print This Post

El Dia del Llibre 2021 s’acosta i l’Agència de Promoció del Valencià, AVIVA Burjassot, celebrarà la jornada regalant un còmic a tot l’alumnat de sisé de Primària de Burjassot. Es tracta d’un còmic sobre el Tribunal de les Aigües de València, elaborat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), amb la col·laboració de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València, que pretén acostar la història d’aquesta institució mil·lenària als joves lectors i lectores, en un format accessible i divertit com és el còmic i també des d’una visió renovada i actual. Aquesta iniciativa de AVIVA Burjassot per a commemorar el Dia del Llibre compta amb la col·laboració de les Biblioteques Municipals.

Així, el pròxim 23 d’abril, la regidora de AVIVA Burjassot, Manuela Carrero, visitarà els centres públics i concertats de la localitat per a fer lliurament als directors i directores d’un lot de còmics per als seus respectius alumnats de sisé de Primària. A més, AVIVA Burjassot ha avançat que també vol estendre aquesta iniciativa de promoció de la lectura en valencià, a través del còmic, als alumnes de cinqué i quart de primària, amb còmics sobre Vicent Andrés Estellés, al setembre i amb còmics de Jaume I a l’octubre, amb motiu de la commemoració del naixement del poeta i amb motiu del dia dels valencians i valencianes, respectivament. Amb aquest projecte estés en el temps, AVIVA pretén continuar treballant en el foment de la lectura en valencià entre els escolars i, alhora, promocionar personatges o fites històriques relacionades amb la cultura valenciana i *burjassotense.

El còmic que rebran tots els alumnes i alumnes de Primària de Burjassot es diu “El Tribunal dels Aigües. El juí de la sèquia obstruïda” i compta amb el guió d’Álex Zahinos i les il·lustracions de Nuria Tamarit. A través de les seues pàgines, es desgrana la història i funcionament del tribunal de justícia valencià, tractats des d’una visió molt actual per a atraure l’interés del públic lector més jove. El còmic sobre aquesta peculiar institució valenciana, que està declara Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, també és un homenatge a totes les persones que, encara hui, mantenen la tradició del tribunal en funcionament més antic d’Europa.

D’altra banda, AVIVA Burjassot també està col·laborant amb el sorteig de dos lots de llibres que les Biblioteques Municipals d’Adults han llançat en les xarxes socials de l’àrea de Cultura per a commemorar el Dia del Llibre 2021. Per a participar, n’hi ha prou amb seguir les instruccions: donar “like” a les publicacions sobre aquest tema en els comptes d’Instagram i Facebook de l’àrea de Cultura i recomanar dos llibres, un en castellà i un altre en valencià, etiquetant a dues persones. Es pot participar en les dues xarxes, però només una vegada en cadascuna. El sorteig es realitzarà divendres que ve 23 d’abril, Dia del Llibre, i el lliurament dels lots de llibres als guanyadors tindrà lloc la setmana vinent.

Finalment, i en relació també amb el Dia del Llibre, AVIVA Burjassot està treballant en l’acte de lliurament del certamen local dels Premis Sambori, el concurs de literatura en valencià que se celebra tots els anys en l’àmbit escolar i en el qual participen diferents centres educatius de Burjassot.