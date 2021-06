AVIVA Burjassot convoca els II Premis a l’Ús del Valencià, que van dels 250 als 800 euros

Print This Post

La primera edició va ser un autèntic èxit de participació i un nou incentiu per al teixit comercial de Burjassot a l’hora de posar-se al dia amb l’ús de la llengua valenciana, de manera que AVIVA Burjassot, l’Oficina per a la Promoció del Valencià de l’Ajuntament que dirigeix Manuela Carrero, ha convocat els II Premis a l’Ús del Valencià. Convocats gràcies a la subvenció rebuda per part de la Diputació de València, des de la Unitat de la Normalització Lingüística, l’objectiu d’aquests premis és premiar als comerços que fomenten l’ús del valencià en l’àmbit empresarial del municipi a través, principalment, de la seua retolació i material imprés.

La convocatòria dels Premis, amb les seues respectives bases, s’ha publicat hui (29-06-2021) en el BOP, de manera que els comerços participants podran presentar les seues sol·licituds i documentació requerida durant els vint dies naturals següents a la publicació oficial de la convocatòria, és a dir, des del 30 de juny i fins al 19 de juliol. Tota la documentació a aportar està especificada en les bases i els candidats/as hauran de presentar les seues sol·licituds a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot.

En comparació a la primera edició dels Premis, hi ha dues novetats principals en aquesta segona edició. Una d’elles és que els candidats/as només podran presentar el material em valencià nou que hagen realitzat entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2021 (a partir de la tercera edició, ja es comptarà tot el material a any sencer, és a dir, des de l’1 de juliol de 2021 fins al 30 de juny de 2022). La segona i principal novetat és que el muntant econòmic dels Premis ha ascendit dels 3.200 als 4000 euros. En total, s’atorgaran huit premis: un primer premi de 800 €; un segon premi de 725 €; un tercer premi de 650 €; un quart premi de 525 €; un cinqué premi de 400 €; un sisé premi de 350 €; un seté premi de 300 € i un huité premi de 250 €.

La publicació de la resolució amb els comerços guanyadors es farà pública en el Portal de Transparència. Per a resoldre qualsevol dubte, els comerciants es poden posar en contacte amb AVIVA Burjassot en el telèfon 96 364 95 15 i en l’àrea de AVIVA de la web municipal.