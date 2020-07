AVIVA Paiporta facilita cartelleria de rebaixes en valencià als comerços locals

Print This Post

La campanya té com a objectiu fomentar l’ús de la llengua i és conjunta amb altres localitats i la Diputació de València

L’Agència de Promoció del Valencià AVIVA Paiporta ha iniciat els últims dies el repartiment de cartelleria de rebaixes en valencià pels comerços locals. Es tracta de la campanya per a fomentar l’ús del valencià que es porta endavant a l’estiu i al nadal, en els períodes de rebaixes, i té com a objectiu visibilitzar la llengua en el comerç local.

AVIVA Paiporta reparteix cartelleria genèrica amb el text ‘Rebaixes’, així com cartells més menuts per a posar el preu anterior i el del període d’ofertes especials. Els comerços que desitgen rebre cartelleria gratuïta i encara no els haja arribat, es poden dirigir a la seu d’AVIVA, a la primera planta de la casa consistorial.



La campanya és iniciativa d’una vintena d’agències de promoció del valencià locals, amb el suport de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a més de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València, encarregada de dissenyar la cartelleria.