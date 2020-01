Azucena Guimerá Palop és nomenada com a Reina de la Trobada de la Setmana Santa de Torrent

Print This Post

El Auditori es va vestir de gala dissabte passat per a nomenar públicament a Lliri blanc Guimerá Palop com a Reina de la Trobada i Ángel de la Resurrecció 2020 de la Setmana Santa de Torrent. Un acte emotiu en el qual la protagonista va estar acampanada de les seues cambreres, Teresa Martí Romero i Inés Palop Serrano, així com de familiars, amics i confrares de les germanors de Torrent i els de la seua pròpia germanor, el Prendiment de Jesús, que enguany, a més, celebra el 25 aniversari.

La vetlada es va iniciar amb la recepció de la qual serà la representant de la virreina Germana de Foix durant el Dia de la Trobada Gloriosa i les seues cambreres, que van ser rebudes per l’alcalde Jesús Ros; el regidor de Festes, Pascual Martínez; la Reina de la Trobada de 2019, María Silla Mora; i el president de Junta Central de Germanors de Setmana Santa (JCHHSS), José Vicente Yago Mora; així com representants de la corporació municipal i de la Setmana Santa torrentina.

Després d’aquest acte inicial, va arribar el moment d’acomiadar a la que ha sigut la Reina de la Trobada de 2019, que va pujar a un escenari decorat amb els colors negre i verd i la imatge de la tau, elements significatius de la germanor que enguany presenta a l’Àngel de Resurrecció. Seguidament, la presentadora de l’acte, Inma García Barat, primera Reina de la Trobada del Prendiment de Jesús l’any 2005, va anunciar l’arribada de Lliri blanc, que s’ha convertit en la segona Reina de la història d’aquesta germanor. La jove va pujar a l’escenari al costat de les seues cambreres per a rebre la insígnia que l’acredita com l’Àngel de la Resurrecció de la Setmana Santa de 2020. La protagonista de la vetlada, que prové d’una família amb una arrelada tradició dins de la Setmana Santa torrentina, compartirà enguany el càrrec amb el seu pare, Jorge Guimerá, que és el Germà Major del Prendiment, i també al costat del Germà Major Suprem, José María Palop Medina, que és el seu avi.

La mantenidora de l’acte, Fina Medina Fenoll, amb arrels vinculades en la Setmana Santa, va oferir una conferència en la qual va relatar els inicis de la germanor del Prendiment de Jesús, que “va nàixer en el si del centre juvenil Luís Amigó de la parròquia de Muntanya Sión durant la Setmana Santa de 1994 per uns joves que compartíeu amistat, alegria, acampades, formació; joves que vivíeu la fe, que la paraula de Déu ressonava amb força”. Igualment, la mantenidora es va dirigir al propi Lliri blanc i la seua família per a felicitar-los i desitjar-los un any replet de bons moments.

Per part seua, José Vicente Yago, president de la Junta Central de Germanors, va destacar, en primer lloc, el plaer de compartir l’any passat amb María Silla Mora. Després de les emotives paraules a l’anterior representant, va subratllar que Lliri blanc “ja és oficialment Reina de la Trobada. Una il·lusió que sempre has portat en el teu cor i que hui has fet realitat. Desig que gaudis de tots els actes, especialment de la Trobada de Resurrecció, perquè en el moment que s’obri la “carxofa” el teu cor vibrarà amb l’alegria immensa d’anunciar la gran notícia de la resurrecció de Crist”. Finalment, Yago va felicitar els pares i al germà major suprem.

A continuació, va ser el torn del consiliario de la Setmana Santa, Jesús Corbí Vidagany, que va explicar a la Reina que “el teu càrrec té un significat històric; eres hereva de la gran història de Torrent, que s’ha mantingut de generació rere generació, segle rere segle. Tu eres hui representant d’aquesta tradició, i això és una emoció perquè Torrent sap viure això que és l’essencial i més meravellós de la Setmana Santa: la paraula de Déu. En aquest sentit, Corbí va reflexionar sobre el Diumenge de Resurrecció “que té un gran significat perquè és la trobada de Jesús amb la Mare de Déu, la trobada de Jesús amb tota la humanitat”.

Finalment, l’alcalde Jesús Ros inicie el seu discurs donant l’enhorabona a Lliri blanc i la seua família -amb un record especial per als seus avis Daniel i José María-, “per representar aquesta gran figura única en tota Espanya i que representa tants valors per als torrentinos i torrentinas”. D’altra banda, l’alcalde va explicar que “totes les reines tenen una peculiaritat en comú, les seues famílies viuen amb profunditat i intensitat els nostres costums, participen en les festivitats i tenen un gran respecte per mantindre les nostres tradicions, la qual cosa fa que la nostra Setmana Santa estiga declarada d’Interés Turístic Autonòmic”.

Com a punt final a l’acte, els germans majors de les germanors torrentinas van pujar a l’escenari per a felicitar Lliri blanc. Així mateix, va arribar un altre dels moments emotius de la vesprada amb el nomenament del Germà Major Suprem, José María Palop. Per a finalitzar l’acte, el públic va entonar l’Himne de Torrent i el de València.