Azucena Guimerà serà nomenada públicament Reina de la Trobada 2020

La 15a Mitja Marató Ciutat de Torrent tindrà lloc aquest diumenge en Parc Central i comptarà amb l’atleta d’elit Martín Fiz

La tradició i la festivitat són els elements protagonistes del cap de setmana a Torrent. El Auditori es vestirà de gala per a celebrar l’acte de nomenament públic de la Reina de la Trobada i Ángel de Resurrecció de 2019, Maria Silla Mora, que veurà així complit el somni de representar a la Virreina Germana de Foix durant la Trobada Gloriosa. Maria, acompanyada de les seues cambreres, Teresa Martí i Inés Palop, del Germà Major Suprem, José María Palop Medina, i dels Germans Majors de cada germanor. Arribarà al Auditori el dissabte a les a les 19.30 h, moment en el qual es realitzarà la recepció per a, seguidament, realitzar l’acte de nomenament, que donarà principi a les 20 h i que comptarà amb la participació dels membres de la Junta Central de Germanors de Torrent. Posteriorment es realitzarà el tradicional sopar en Honor a la Reina de la Trobada.



Educació i esport

Muntanya-Sión acollirà el divendres a les 11h una recepció Erasmus i el sabádo al matí s’inaugurarà la Jornada d’Educació Matemàtica per a Infantil i Primària a la Casa de la Cultura.

En l’àmbit esportiu, el dissabte al matí se celebrarà la trobada comarcal d’atletisme que reunirà esportistes de Torrent i d’altres en Parc Central, des de les 9 fins a les 13 h del migdia.



Les mateixes pistes de la ciutat esportiva de Parc Central es converteixen en l’escenari de la 15a Mitjana Marató Ciutat de Torrent aquest diumenge. La competició començarà a les 10 h i comptarà amb la participació de Martín Fiz, corredor d’elit que va marcar un abans i un després en la marató espanyola. Igualment, durant el matí tindrà lloc una jornada de portes obertes en les instal·lacions de Parc Central per a tots els participants i els seus acompanyants.

Activitats infantils



Com cada cap de setmana, les activitats mediambientals per als més xicotets i xicotetes de la casa no falten en el calendari. L’oferta de tallers per als més ve, com és habitual, del Centre Ambiental El Vedat i el Hort de Trénor. D’una banda, el Centre Ambiental ha preparat el contacontes titulat “El Picapins” en el qual podran aprendre el paper primordial dels arbres a l’hora de conservar la biodiversitat; i en el Hort de Trénor es parlarà sobre els peixos en perill i les accions que podem realitzar les persones per a contribuir a la seua conservació. Finalment cada participant realitzarà un penjoll de ‘fartet’ amb fang que podrà emportar-se a casa.

Associacions locals

L’Associació Castella-la Manxa ha preparat una matinal de farinetes manxegues per a celebrar les festivitats de sant Antoni Abat. La festa donarà principi a les 10.45 en el seu local per a acabar a les 21 h amb un sopar d’embotits.

Medi ambient i Solidaritat

Les comissions falleres Nicolau Andreu i Adjacents i Cronista Beguer i Esteve en col·laboració amb Coŀlectiu Soterranya i l’Ajuntament de Torrent participaran el diumenge en una jornada de reforestació de la Serra Perenxisa, una activitat que s’emmarca dins del projecte “Conscienciacció” a la qual estan convidats tots els fallers i falleres de Torrent.

Per a finalitzar el cap de setmana, el diumenge a la vesprada es realitzarà a l’Auditori una obra de teatre a càrrec de Cucurucú Teatre a benefici de SOS Peludetes.