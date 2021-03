Baixa la incidència sanitària però continua la incertesa a les portes de Falles i Setmana Santa

Connect on Linked in

La incidència en la Comunitat Valenciana cau a nivells d’agost amb 83,7 casos per 100.000 habitants encara que les UCI segueixen prop del risc extrem amb 228 persones i el 22,12% d’ocupació.

Les bones xifres aconseguides per la Comunitat Valenciana suposen que estiga 70 punts per davall de la mitjana nacional que ahir encara registrava 153 casos cada 100.000 habitants.

Per altra banda, València mantindrà els dies festius de Falles el 16, 17 i 18 de març. El Consell Escolar aprova per una àmplia majoria mantindre el calendari com estava malgrat les recomanacions de la Generalitat.

Els col·legis serà l’únic espai on hi haurà Falles al març de 2021. La majoria d’escoles faran activitats simbòliques com a cavalcades, mascletaes o fogates. Algunes tindran, fins i tot, ninots que es cremaran. La gran diferència respecte als altres anys serà l’absència de pares en les festes escolars per la prohibició sanitària d’entrar en els recintes. A pesar de tot, els més xicotets continuaran vivint la festa, de portes endins.

Respecte a les festes de Pasqua, els hotels de la Comunitat no es resignen a donar per perduda la Setmana Santa

El sector, que també reclama convertir les seues reserves en salconduits, demana ara ajornar aquests festius a la fi d’abril per a poder obrir.