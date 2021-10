Baixa l’atur a València en més de 1.700 persones, una reducció per damunt de la mitjana nacional

Connect on Linked in

Pilar Bernabé: “Estes xifres indiquen que la recuperació econòmica s’està produint a la nostra ciutat”

La desocupació a la ciutat de València ha descendit en més de 1.700 persones respecte a l’agost, segons les últimes dades de l’atur registrats per Labora, i relatius al mes de setembre de 2021. Així, perquè mentre el descens intermensual de l’atur ha sigut del 2,65% a la ciutat de València, en el cas de la Comunitat Valenciana este percentatge s’ha situat en el 1,55%; i en el cas del conjunt nacional, en el 2,28%. “Unes xifres que indiquen que la recuperació econòmica s’està produint a la nostra ciutat”, ha afirmat la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.

Atesa la comparativa amb altres ciutats, s’observa com la mitjana nacional se situa en -2,28%, mentre que València aconsegueix baixar les seues xifres de desocupació en un -2,65%, unes dades més positives que els que s’aprecien en altres ciutats com ara Madrid (-2,38%) o Alacant (-0,05%) i, fons i tot Màlaga, amb un percentatge en creixement (+1,2%).

“Estes dades avalen les nostres polítiques: els nostres programes d’ocupació fruit del diàleg social, els nostres servicis d’atenció a pimes i persones autònomes, la gestió d’ajudes del Pla Resistir -que ha sigut referència d’eficiència i bona gestió en tot el país-, i totes les accions que hem dut a terme a través de la col·laboració públic-privada, demostren que a València estem liderant la recuperació econòmica i d’ocupació”, ha subratllat la regidora Pilar Bernabé.

Així mateix, segons les dades facilitades per Labora, l’atur ha descendit en tots els grups d’edat, i, especialment, entre les persones de 30 a 44 anys, atés que més de la meitat de les persones que han abandonat les llistes de l’atur pertanyen a esta franja (920 persones d’un total de 1.712).

També cal destacar que es manté l’augment de la bretxa de gènere agreujada per la pandèmia: el 58,69% de les persones desocupades són dones. No obstant això, durant este mes, la reducció de desocupació en xifres ha sigut una mica major en el cas de les dones: 1.021 dones enfront de 691 homes. En este sentit, Bernabé ha assegurat que des de la Regidoria “continuarem implementant mesures per a afavorir la creació d’ocupació”, i ha assegurat que les dades de l’atur del mes de setembre “animen al consistori a continuar treballant en la mateixa línia, a través de recursos propis i en col·laboració amb la resta d’administracions”.

Noves mesures per al foment de l’ocupació i l’activitat econòmica

En matèria d’ocupació, Bernabé ha destacat la posada en marxa de Avancem!, el programa municipal d’ocupació jove amb el qual 100 persones menors de 30 anys treballaran a l’Ajuntament de València. Quant al foment de l’emprenedoria, després de l’estabilització de la situació sanitària, des de València Activa s’ha reobert el seu espai d’emprenedoria social “Co-Crea-Te” i al setembre s’ha posat en marxa el co-working en l’Espai Lidera, “amb la intenció de fomentar l’emprenedoria femenina”, segons ha explicat la regidora.

A més, actualment estan a la disposició de les persones desocupades més de 100 places de formació associats a certificats de professionalitat. Per a combatre la bretxa de gènere trobem més de 20 cursos en matèries relacionades amb la tecnologia, la informàtica i la gestió administrativa.

D’altra banda, per al foment de la innovació, des de València Activa se celebrarà la tercera edició del VLC Startup Market per a connectar la tecnologia amb la ciutadania, que tindrà lloc a la plaça de l’Ajuntament el cap de setmana del 23 i 24 d’octubre; i la sisena edició dels VLC Startup Awards, per a premiar el talent emprenedor de la ciutat. De la mateixa manera, la regidora ha posat en valor les Ajudes del Pla Resistir amb les quals s’han destinat més de 24 milions d’euros per a injectar liquiditat als sectors més afectats de la ciutat. “Confiem que a mesura que millore la situació sanitària, milloraran les xifres d’ocupació”, ha conclòs la regidora Pilar Bernabé.