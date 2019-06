Balanç aparcament Centre Històric- Mercat Central a València

Print This Post

La infraestructura es va obrir al públic el passat 13 de desembre



Un total de 92.498 vehicles han passat per les instal·lacions de l’aparcament Centre Històric-Mercat Central de València des de la seua inauguració el passat 13 de desembre. Això suposa que en els seus primers sis mesos de vida esta infraestructura, que va estar parada des de l’any 2011 fins que el Govern de la Nau la va acabar i posar en funcionament, s’ha consolidat com una solució de mobilitat per a totes les persones que volen fer les seues compres al centre de la ciutat.



L’evolució és positiva i hi ha un creixement mantingut al llarg dels mesos. Si en gener foren 10.501 els vehicles de rotació, en el mes de maig la xifra ja estava per damunt dels 15.600. Cal destacar que el mes amb més demanda va ser març, amb la setmana fallera, quan passaren un total de 16.638 vehicles per eixes instal·lacions.



Al mes de maig ja es varen adjudicar les places per a residents i l’aparcament va registrar l’entrada de 1.707 vehicles en eixe mes de persones amb el seu abonament, quasi el doble que en març i abril. Finalment, 86 vehicles varen fer feines de càrrega i descàrrega per als comerços del Mercat Central durant el mes de maig.



Les hores de major ocupació de l’aparcament són d’11.00 a 13.00 hores de dilluns a dissabte, quan l’ocupació mitjana està entre els 143 i 293 vehicles. La major demanda es produïx els dissabtes de 12.00 a 13.00 hores; els diumenges la major franja d’ocupació és de 13.00 a 14.00 hores.



L’alcalde de València, Joan Ribó, ha volgut destacar la importància d’estes dades. «L’aparcament ja és un referent i un dinamitzador per a totes les persones que vénen a l’entorn del Mercat Central i el casc històric de la ciutat».



BALANÇ «MOLT POSITIU»



Des que l’EMT s’hi va fer càrrec de la gestió començà a desenvolupar tota la infraestructura, substituint la senyalística provisional que va permetre posar en marxa l’aparcament, per una definitiva molt més integrada i consensuada amb els comerços del centre i del Mercat Central. A més, es varen posar en marxa ofertes i abonaments puntuals que han possibilitat el creixement sostingut i sostenible de l’aparcament.