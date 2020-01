Balanç Seguretat Viària . Dades Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

La Comunitat Valenciana finalitza 2019 amb un descens del 25% en el número de morts en accidents de trànsit

2019 es tanca amb 99 morts en accident en les carreteres de la Comunitat Valenciana, 33 víctimes mortals menys que en 2018

A la província de València, l’any s’ha tancat amb 41 morts (22 menys que en 2018); en la de Castelló hi ha hagut 15 víctimes mortals (14 menys que en 2018), i a Alacant, 43 (3 més que en 2018)



El delegat del Govern destaca la labor de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i insisteix que “no cal baixar la guàrdia i continuar treballant fins a reduir a 0 el número de morts i accidents”

En 2019 han mort en les vies interurbanes de la Comunitat Valenciana 99 persones, 33 menys que en 2018, la qual cosa representa un descens del 25%.

La reducció també s’ha produït en el nombre d’accidents mortals: 92 sinistres en 2019 enfront dels 125 registrats en 2018 (-26,4%). Amb aquestes dades, la Comunitat Valenciana lidera el descens en el número de morts en accidents de trànsit a Espanya.

En aquests 12 mesos, a la província de València hi ha hagut 41 víctimes mortals (22 menys que en 2018) i 40 accidents mortals (20 menys que en 2018); a la província de Castelló s’han registrat 15 morts (14 menys que l’any anterior) i 12 accidents mortals en 2019 (16 menys que l’any anterior); i a Alacant, s’han produït 40 accidents mortals amb 43 víctimes (3 accidents i 3 morts més que en 2018).

Per al delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, “els resultats obtinguts aquest últim any ens mostren que s’està en el bon camí encara que queda molt per fer fins a reduir a zero el número de morts i accidents”. Fulgencio ha agraït “la labor de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, especialment al sector de Trànsit de la Guàrdia Civil, i també als conductors, per aquests resultats” i ha posat en valor algunes de les actuacions dutes a terme pel Govern com, entre altres coses, la reducció de la velocitat en les carreteres secundàries de doble sentit.