Baldoví reivindica a Paiporta la necessitat de Compromís al Congrés perquè s’escolten els interessos dels valencians

Compromís ha celebrat una trobada comarcal amb Joan Baldovi i càrrecs de l’organització a l’Horta Sud aquest dilluns a Paiporta. L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha presentat l’acte junt amb el portaveu comarcal, Pau Alabajos, i la responsable d’Acció Electoral, Mariai Talens.



“Som l’única opció que parla dels problemes dels valencians i valencianes a Madrid”, ha expressat el candidat al Congrés, Joan Baldoví. El cap de llista de Compromís al Congrés també ha destacat la necessitat de tindre un referent a Madrid que parle “de les pensions, de la taronja, del nostre finançament i del transport metropolità. És evident que la realitat valenciana és prou diferent de la dels catalans, els bascos o els andalusos”.



El diputat al Congrés reconeix que es tractarà d’una campanya austera i fortament marcada per l’omnipresència de Catalunya als mitjans de comunicació. Per això incideix en la necessitat de treballar per una política útil que tracte dels problemes reals de les persones.



El candidat i diputat també ha destacat el lema d’aquesta campanya, que representa molt bé l’esperit de Compromís: “Sense nosaltres no tindríem Botànic, Compromís és una garantia per tindre un govern progressista a Madrid”. En paraules de Baldoví “nosaltres dialoguem, acordem i posem en primer lloc a les persones. Compromís ha demostrat que som la política útil, el PSOE soles fa polítiques progressistes quan nosaltres estem al govern”.