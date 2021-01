Ban Foios, quatre anys informant la ciutadania

Connect on Linked in

3.365 veïns i veïnes ja formen part d’aquesta xarxa d’informació municipal

El canal d'informació municipal, Ban Foios, celebra el seu quart aniversari. 3.365 veïns i veïnes ja formen part d'aquest servei que ha substituït, pràcticament, al ban tradicional per megafonia, que encara es manté per a casos puntuals. Sergi Ruiz, alcalde de Foios, ha destacat que "el Ban Foios ja arriba a més del 55% de la població major de 18 anys, la qual cosa demostra l'èxit del servei i la percepció que té la ciutadania de la seua utilitat".



I és que aquest canal de comunicació directa de l’Ajuntament de Foios permet a la ciutadania conéixer, de manera instantània, informació de rellevància i actualitat relativa al municipi, com a convocatòries, subvencions, formació, serveis públics, esdeveniments i informació general.



Segons ha manifestat l’alcalde, “en època de crisi, com la que estem vivint actualment, o quan ocorren fenòmens meteorològics importants, es registra un repunt de les altes en el Ban Foios. És la millor manera de conéixer tot el que ocorre al poble”. De fet, d’ahir a hui, a pesar de l’alt percentatge d’usuaris sobre població, encara s’han sol·licitat 10 altes més.



Els responsables del ban al WhatsApp recorden que el servei és unidireccional, per tant no es responen missatges ni consultes, i no hi ha possibilitat d’interacció entre els membres del grup.



Per a donar-se d’alta en el Ban Foios, tan sols és necessari agregar el número de telèfon 678 637 254 a l’agenda de contactes del teu telèfon mòbil; enviar un missatge per WhatsApp al número guardat indicant ‘ALTA BAN’; i, a continuació, es rep un missatge de confirmació.