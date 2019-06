báñez: “Puig condemna al sector públic al deute, al descontrol i el balafiament”

Print This Post

El portaveu d’Economia del GPP, Rubén Ibáñez, adverteix que “les pèrdues del sector ascendeixen ja a 600 milions per la deixadesa de Ximo Puig que en aquests quatre anys no ha volgut traure una Llei que el regule”

“Puig engreixa l’Administració per a donar recer a l’extrema esquerra mentre hi ha 460.000 valencians en pobresa severa i continua creixent la llista d’espera en Dependència”

Li demana que “pose límit ”als endollats del sector públic”

El portaveu d’Economia del Grup Parlamentari Popular (GPP), Rubén Ibáñez, ha assenyalat que el “Puig condemna al sector públic valencià al deute,el descontrol i el balafiament” i ha instat al President de la Generalitat, Ximo Puig a “posar límit als endollats en el sector públic. Les cadires que hui negocia les paguem tots els valencians”.

Ibáñez s’ha referit d’aquesta manera al “mercadeig” de càrrecs que s’està produint entre els socis del Botànic i a la propostes de “unflar” l’Administració valenciana a costa de “més endolls” per a acontentar l’extrema esquerra i als nacionalistes.

En aquest sentit, Ibáñez ha recordat que el sector acumula ja més de 600 milions d’euros en pèrdues gràcies a la gestió de Ximo Puig que “en aquests quatre anys ha sigut incapaç de tirar avant una llei de reestructuració del sector públic, amb una incapacitat manifesta dels noms que han exercit aqueixa cartera”.

“Malgrat totes les promeses d’austeritat, Puig no solament no ha sigut capaç de liquidar cap dels ens públics que va prometre dins del Pla d’ajust sinó que fins i tot els ha augmentats amb la creació d’altres nous com l’Agència de la Innovació o la de Seguretat”, ha afegit.

“En aquests quatre anys, a més, ha sigut incapaç de posar a un responsable al capdavant d’un sector que absorbeix gran part dels diners dels valencians, per a poder esquivar el control de la despesa i fer i desfer al seu antull”, ha criticat.

Per a Ibáñez, “la Llei de reestructuració ha de ser una prioritat en aquesta Legislatura, això és el més important, perquè durant quatre anys tots els responsables que han passat han sigut incapaços de gestionar-ho”.

Finalment, el portaveu popular ha indicat que “mentre hi ha 460.000 valencians en pobresa severa, mentre es destrueix ocupació o els valencians passen mesos esperant la Dependència, Puig es dedica a crear càrrecs i engreixar l’Administració per a donar recer als seus amics de l’extrema esquerra i als nacionalistes”.