Bankia i la FSMCV convoquen beques per 300.000 euros per a alumnes d’escoles de música de les societats musicals

El termini d’inscripció estarà obert fins al pròxim 18 de setembre

Estes beques s’inclouen en el projecte ‘Bankia escorta València’, fruit del conveni signat entre Bankia, el Institut Valencià de Cultura (IVC) i la FSMCV

En total, en les sis edicions anteriors s’han beneficiat d’aquestes beques un total de 5.097 alumnes

Bankia, el Institut Valencià de Cultura (IVC) i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) han convocat la setena edició de les beques dirigides als alumnes de les escoles de música de les societats musicals de la Comunitat Valenciana que compta per al curs 2020-2021 amb una dotació econòmica de 300.000 euros.

El termini d’inscripció per a aquesta sisena convocatòria estarà obert fins al pròxim 18 de setembre. Aquestes beques s’inclouen en el projecte ‘Bankia escorta València’, que té l’objectiu d’incentivar que tot l’alumnat puga seguir estudis musicals qualsevol que siga la seua condició econòmica.

En les sis edicions anteriors d’aquestes ajudes, s’han beneficiat un total de 5.097 alumnes i, en l’últim any, han sigut 685 alumnes de 179 societats musicals de la Comunitat Valenciana els que han rebut una beca.

“Des de la FSMCV marquem com a clar objectiu el desenvolupament de les nostres escoles de música i l’accés d’alumnes a elles. En els temps que corren, tan delicats per a tantes famílies, aquestes beques que promovem al costat de Bankia i el IVC són més importants que mai per a continuar construint una pedrera de músics integral per a fer de les societats musicals un moviment únic en el món”, ha afirmat Daniela González, presidenta de la FSMCV.

En la mateixa línia, el director corporatiu de la Territorial de Bankia a València i Castelló, Jaime Casas, ha posat en valor que “aquesta convocatòria cobra més sentit que mai en aquesta edició perquè moltes famílies estan travessant dificultats econòmiques i en Bankia volem estar al costat dels joves quan ens necessiten per a poder donar continuïtat a la seua formació musical”.

“Des del IVC estem treballant amb el sector professional, mà a mà, per a intentar que l’impacte del Covid siga el menor possible, també en aquest cas a les escoles de música, que són la pedrera dels quals acabaran sent músics professionals. És imprescindible que qualsevol xiquet o xiqueta que vulga continuar els seus estudis musicals puga fer-ho més enllà de l’impacte del Covid o de la situació econòmica de la seua família”, ha assegurat la directora adjunta de Música i Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura, Marga Landete.

Barems de selecció

Per als criteris de selecció dels beneficiats s’han establit uns barems acadèmics, econòmics i socials. Quant als criteris acadèmics, es valorarà si l’alumne s’ha matriculat en més d’un instrument, si hi ha més membres de la unitat familiar estudiant en el mateix centre i la valoració realitzada per la pròpia escola de música.

En els ràtios econòmics s’ha disposat posar l’atenció als ingressos rebuts en l’últim exercici per part de la unitat familiar. A més, l’alumne que dispose d’un compte en Bankia incrementarà la puntuació.

Finalment, quant als aspectes socials, es tindran en compte circumstàncies com si l’alumne ha de desplaçar-se a una altra localitat per a assistir als seus estudis de música, si té alguna discapacitat o si pertany a una família nombrosa o monoparental.

Imports, terminis i resolució

La dotació econòmica té un límit de 500 euros per persona i beca, sent per a cada alumne d’un 90% del total abonat per la matrícula i les assignatures de les quals estiga matriculat per al curs 2020/2021. Els interessats podran consultar les bases i realitzar la inscripció a través de la web www.bankiaescoltavalencia.es.

La resolució provisional de les beques es publicarà abans del 6 de novembre. Posteriorment, s’obrirà un període de 10 dies hàbils per a al·legacions i el 27 de novembre, com a data límit, es publicarà la resolució definitiva d’alumnes seleccionats per a rebre les beques.

Sobre la FSMCV

La FSMCV aglutina actualment a 557 societats musicals, amb les seues respectives escoles de música, que agrupen 50.000 músics i 60.000 educands que formen part d’aquest entorn associatiu i que disposen en les seues estructures de recursos humans, artístics i materials que la FSMCV pretén potenciar i difondre, com a mostra del ric patrimoni musical que atresora el nostre territori, derivat d’un moviment associatiu considerat únic en el món.