Bankia i la Fundació per la Pilota Valenciana presenten la final de la ‘Lliga Bankia d’escala i corda’

Connect on Linked in

El títol es resoldrà dissabte que ve en el trinquet Pelayo amb el duel entre els equips representatius de Vila-real i Benidorm

Per a Pere Roc II seria el tercer títol i el segon per a Puchol II, Javi i Carlos, mentre que Tomàs II i Guillermo s’estrenarien com a campions

Bankia i la Fundació per la Pilota Valenciana han presentat aquest dimecres la final de la ‘Lliga Bankia d’escala i corda’ en un acte que ha tingut lloc en la seu de l’entitat financera a València.

El títol es resoldrà dissabte que ve en el trinquet Pelayo on la formació Vila-real de Puchol II, Tomàs II i Guillermo s’enfrontarà a la de Benidorm amb Pere Roc II, Javi i Carlos.

El trio representatiu de Benidorm va completar la fase regular amb només una derrota en dotze partides disputades, registres que els van concedir la primera posició en solitari en la taula amb un avantatge considerable respecte als segons classificats, que precisament van ser Puchol II, Tomàs II i Guillermo.

En semifinals, no obstant això, Pere Roc II, Javi i Carlos van trobar en l’equip de Montserrat de Marc, Jesús i Álvaro un obstacle més que complicat de superar. En l’anada de l’eliminatòria van ser derrotats per un ajustat 60-50, mentre que en la volta van guanyar 60-55 i, posteriorment, es van imposar en la pròrroga en una confrontació que va ser èpica i que es va prolongar fins a les dues hores i 45 minuts de joc.

En la terna de Benidorm, Pere Roc II aspira a aconseguir el seu tercer títol en la cinquena final disputada i la quarta consecutiva. Per a Javi seria el segon en sis finals, igual que per a Carlos, que espera la seua segona final.

La formació de Vila-real, després de la represa de la competició després del parèntesi obligat per la pandèmia, ha mantingut i fins i tot millorat les seues prestacions. De fet, en semifinals ha superat amb autoritat a l’equip de Pedreguer de Francés, Nacho i Pere, al qual va véncer tant en la partida d’anada com en la de tornada.

El líder indiscutible del conjunt, Puchol II, podria aconseguir el seu segon títol en la tercera final disputada. Per a Tomàs II seria el primer en la segona final, mentre que Guillermo s’estrenaria com a campió en la temporada del seu debut en la màxima competició per equips.

En la presentació, Pere Roc II i Puchol II han actuat com a portaveus dels seus respectius equips. La resta del conjunt representatiu de Vila-real ha manifestat que els preocupava “com podia ser la volta a la competició després del confinament”, però han destacat que “l’equip ha respost a la perfecció”. “Ara queda intentar rematar la faena, ens coneixem tots i segur que resultarà complicat jugar contra un trio tan competitiu, però tenim moltes ganes que arribe el moment d’enfrontar-nos contra ells”, ha manifestat Puchol II.

En l’equip de Benidorm, Pere Roc II ha apuntat que “hem complit l’objectiu d’aconseguir la final. La volta a la competició ha sigut una mica estranya per situacions com les de jugar al principi sense públic i l’equip va perdre una mica aqueixa precisió o cohesió que vam mostrar abans de l’aturada. Però en les semifinals hem recuperat aquelles sensacions i esperem amb molta il·lusió que arribe el moment de disputar la final”, ha comentat.

A Guillermo, per la seua condició de debutant en la Lliga Bankia, se li ha preguntat per com ha viscut l’experiència de la seua primera participació. “Abans de començar vaig demanar perdó a Puchol II i Tomàs II per si la meua aportació no era l’esperada. Però amb la confiança que m’han atorgat i la que jo he adquirit en el transcurs del campionat crec que he donat el nivell que jo volia i el que m’agradaria continuar tenint i millorant en el futur”, ha dit.

Compromís de Bankia i les institucions

La presentació ha estat conduïda per la directora comercial de la Territorial de Bankia a València i Castelló, Rosa Piqueras, que ha destacat que “amb la final, la Lliga Bankia posarà el fermall final a una edició que no oblidarem mai i en la qual la pilota valenciana ha demostrat una vegada més la seua capacitat per a seguir avant i superar qualsevol obstacle, com ho ha fet en altres moments de la seua llarga història”.

“Gràcies al compromís de les institucions i entitats que la gestionen, trinqueters, clubs, jugadors i afició, hem gaudit d’un gran campionat en el qual qualitat, la passió i l’esportivitat han sigut els seus senyals d’identitat”, ha traslladat Piqueras per a donar l’enhorabona als dos equips finalistes.

També ha participat en l’acte el director general de l’Esport de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya, qui ha manifestat que “continuem en una situació extraordinària”. “Per això vull destacar el treball que s’està realitzant des de la Fundació i la Federació per a reprendre l’activitat i anar definint les competicions que hi havia programades amb l’ajuda d’entitats com Bankia i de les institucions. Estem davant un magnífic treball i hem de continuar fent-ho bé i amb responsabilitat perquè continuem jugant-nos molt. I com no, vull destacar la professionalitat mostrada pels pilotaris, que malgrat les dificultats han tornat a competir a un nivell excel·lent, el que mereix i exigeix el nostre esport”, ha comentat Moya.

La Diputació de València ha estat representada pel màxim responsable de l’àrea d’Esports, Andrés Campos, qui ha manifestat que “la pilota és un senyal d’identitat dels valencians que representa al nostre poble i els valors que ha de tindre l’esport. Ara, a més, és un exemple no solament d’esforç i solidaritat sinó també de seguretat i responsabilitat”, ha assenyalat Campos.

El president de la Federació de Pilota Valenciana ha sigut un altre dels ponents en la presentació. José Daniel Sanjuan ha assenyalat el seu agraïment als jugadors “per l’esforç realitzat per a acabar la Lliga a un gran nivell malgrat les dificultats generades per la Covid-19”.

“Agraïm també el suport de Bankia, la Generalitat i la Diputació de València en aquests moments de dificultat. La final serà una gran partida i som uns privilegiats per poder acudir al trinquet Pelayo a presenciar-la, però vull recordar que hem de continuar sent responsables complint escrupolosament totes les mesures de seguretat”, ha dit Sanjuan.

En representació de la Fundació per la Pilota Valenciana ha participat en l’acte el seu president, José María Catalunya, que després d’agrair el suport de Bankia i les institucions a l’esport de la pilota ha apuntat que “en la Fundació estem contents i esperançats perquè estem superant el sot que està suposant la pandèmia i perquè gràcies a la confiança de les autoritats som el primer esport que ha tornat amb públic”. “Hem detectat que està acudint molta gent jove als trinquets i el seu comportament està sent encomiable en el seguiment de les mesures de seguretat”, ha assenyalat Catalunya.