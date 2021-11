Barceló demana prudència i anuncia una nova campanya sobre la necessitat de mantindre les mesures de seguretat enfront del coronavirus

Print This Post

Sanitat notifica 513 nous casos de coronavirus i 271 altes en la Comunitat Valenciana

Els hospitals valencians tenen 207 persones ingressades, 39 d’elles en l’UCI

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha anunciat que en els pròxims dies es llançarà una campanya per a conscienciar a la població sobre la importància de mantindre les mesures de seguretat i de protecció enfront del coronavirus.

Segons ha indicat Barceló “es tracta d’una campanya per a recordar la necessitat de continuar protegint-nos davant unes dates de retrobaments, compres i celebracions” i ha ressaltat que “no podem baixar la guàrdia”.

En aquest sentit, Barceló ha assenyalat que “la pandèmia segueix. La incidència del virus està augmentant en les últimes setmanes de manera constant i frenar-la depén de tots nosaltres”. Per això, ha insistit en la importància de mantindre les mesures de protecció “distancia, màscara, llavat de mans i ventilació”, ha ressaltat la titular de Sanitat.

La consellera ha posat l’accent en la importància de complir amb les mesures de protecció, principalment en determinats ambients, com en celebracions, espais tancats, aglomeracions o carrers concorreguts, ja que són ambients de risc en els quals l’ús de la màscara és fonamental.

“No ens podem relaxar. Sóc conscient que portem més d’any i mig convivint amb el virus, però hem de continuar sent responsables” ha manifestat Barceló.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat 513 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d’antígens. Amb aquesta actualització, la xifra total de positius se situa en 518.766 persones. Els nous casos per províncies són 123 a Castelló (55.327 en total); 144 a Alacant (190.125) i 246 a València (273.313). La xifra de casos no assignats es manté en 1.

D’altra banda, s’han registrat 271 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia en la Comunitat Valenciana ascendeix a 518.615 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 55.069 a Castelló, 189.734 a Alacant i 273.756 a València. El total d’altes no assignades es manté en 56.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 207 persones ingressades, 39 d’elles en l’UCI: 59 a la província de Castelló, 6 en UCI; 85 a la província d’Alacant, 24 d’elles en l’UCI; i 63 a la província de València, 9 en UCI.

D’altra banda, s’han registrat sis defuncions de persones amb edats compreses entre els 57 i 94 anys, per la qual cosa el total de decessos des de l’inici de la pandèmia ascendeix a 7.871: 860 a la província de Castelló, 3.024 en la d’Alacant i 3.987 en la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.724 casos actius, la qual cosa suposa un 0,70% del total de positius.

Des de l’última actualització, s’han notificat dos brots de 10 o més casos:

· Ontinyent: 10 casos. Origen social

· Borriol: 14 casos. Origen educatiu