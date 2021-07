Barceló destaca l’avançament de la vacunació entre la població més jove i el reforç del sistema sanitari amb 13.803 professionals per a fer front a la COVID-19

Connect on Linked in

– La consellera destaca que la Comunitat compta amb una de les taxes més altes del món amb població vacunada amb pauta completa

– Barceló ha agraït i elogiat “el treball que estan realitzat els professionals de la sanitat durant tota la pandèmia”

– “Les residències de majors no han registrat morts des que es va completar el procés de vacunació a aquest col·lectiu”, ha assenyalat

– Barceló apunta que s’han renovat 6.053 contractes, als quals cal afegir 7.300 nous contractes del Pla de Vacances i Reforços d’Estiu i 450 persones rastrejadores

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha comparegut en Diputació Permanent de les Corts a petició pròpia per a donar compte de la gestió de la pandèmia i de l’avanç en el procés de vacunació en la Comunitat Valenciana.

Durant la seua intervenció, Barceló ha ressaltat la importància de la vacunació i ha indicat que “en aquests moments, en la Comunitat Valenciana s’ha superat els 3 milions de persones amb almenys una dosi, la qual cosa suposa quasi el 70% de la població a vacunar”. A més, el 57% de la població a vacunar ja compta amb la pauta completa, la qual cosa suposa més de 2,5 milions de ciutadans.

En aquest sentit, la consellera ha assenyalat que “la Comunitat Valenciana compta amb una de les taxes més altes del món quant a població vacunada amb pauta completa. Per damunt de països com Alemanya, França, els Estats Units, Suïssa, Portugal, Dinamarca, entre altres”.

De fet, des que es va iniciar la campanya de vacunació en la Comunitat Valenciana ja s’han administrat més de 5,4 milions de dosis, que suposen el 95% de les dosis que ha rebut la Comunitat.

A més, continua accelerant-se el ritme de vacunació de manera que en aquests moments ja s’està vacunant a la població de 20 a 29 anys, avançant així en dues setmanes el calendari inicialment previst, i s’espera que per a finals del mes d’agost s’inicie la vacunació de joves de 17 i 18 anys.

En aquest sentit, la consellera ha recordat el compromís que ha adquirit el Ministeri de Sanitat per a compensar el dèficit de vacunes que ha patit la Comunitat a causa de la vacunació a persones desplazadzs i per la distribució de vacunes que es va realitzar a l’inici de la pandèmia per a protegir la població major. Per això, a l’agost la Comunitat Valenciana rebrà 243.970 dosi extra, és a dir, finalment arribaran més del doble de vacunes previstes de Moderna, en total 441.570 dosi.

Amb això, “podrem accelerar encara més la vacunació dels joves i complir així amb les metes que tenim marcades. L’objectiu és que el pròxim 9 d’Octubre el 70% de la població major de 12 anys haurà rebut la pauta completa”, ha indicat la titular de Sanitat.

En aquesta línia, Barceló ha volgut ressaltar la importància de la vacuna. “Les vacunes funcionen. De fet, estan demostrant la seua eficàcia perquè des que va finalitzar el procés de vacunació de les persones majors no s’ha hagut de lamentar cap defunció per COVID en centres de majors de cap resident de la Comunitrat Valenciana”.

A més, el procés d’immunització ha contribuït a reduir dràsticament no sols les defuncions sinó els quadres greus de la malaltia entre la població amb la pauta completa. Per tant, la consellera de Sanitat ha insistit en la importància de vacunar-se, “ja que la vacuna Covid-19 és un símbol d’esperança i un pas més per a acabar amb la pandèmia”.

En aquests moments “en la Comunitat Valenciana estem començant a frenar el ritme de creixement de la transmissió del virus. Ho estem fent gràcies a la responsabilitat demostrada per la ciutadania que una vegada més està complint de manera majoritària les mesures que s’han anat actualitzant en les últimes setmanes”, ha assegurat Barceló.

Més de 13.800 reforços en la xarxa sanitària pública

Durant la seua compareixença, Barceló ha elogiat la labor que han realitzat i que estan realitzant els professionals de la sanitat i ha volgut agrair l’immens esforç “ja que han demostrat una enorme capacitat de resposta als hospitals, centres de salut, urgències etc, i ara també en el procés de vacunació”.

En aquest sentit, la consellera de Sanitat ha destacat que “des de Sanitat continuarem enfortint el sistema sanitari i el continuarem adaptant”. De fet, en aquests moments la xarxa pública sanitària compta amb un reforç de 13.803 professionals, gràcies als contractes que s’han renovat del pla de vacances i els nous rastrejadors.

En concret, per a reforçar el sistema sanitari durant la pandèmia s’ha reforçat la plantilla habitual de 2020 en 9.045 professionals, a més s’han renovat 6.053 contractes i s’ha renovat al personal d’infermeria, 900 professionals.

D’altra banda, per a cobrir el Pla de Vacances i de reforç d’estiu s’han realitzat 7.300 nous contractes i s’han contractat 450 rastrejadors per a reforçar el seguiment de casos Covid-109.

Adaptació i digitalització del sistema sanitari

Un altre dels aspectes que ha destacat la consellera durant la seua compareixença ha sigut l’adaptació del sistema sanitari a la nova realitat de la pandèmia. En aquest sentit, ha destacat la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Així, la pandèmia ha accelerat i ampliat l’atenció telefònica en Atenció primària, passant de 42.000 trucades telefòniques a més d’1 milió mensuals. A més, s’ha creat un Call Center per a l’atenció Covid-19. A més, la majoria de pacients que sol·liciten cita per la web o en l’APP selecciona l’atenció telefònica, el 57% dels casos enfront del 43%.

Segons ha explicat Barceló, “durant la pandèmia s’ha hagut de dur a terme un desplegament tecnològic i una digitalització sense precedents”. En aquest sentit, ha destacat les facilitats que s’ha oferit als ciutadans perquè accedisquen a dades clíniques sense necessitat de desplaçar-se.

A més, s’ha ampliat la tramitació electrònica de la targeta sanitària SIP. En concret, 300.000 ciutadans de la Comunitat han accedit als tràmits habilitats.

Segons ha manifestat la consellera, “continuem avançant en la implantació de nombrosos projectes relacionats amb l’atenció al pacient i la seua relació amb el sistema sanitari”. De fet, ha destacat que s’està implantant la teleconsulta de manera progressiva permetent per a comunicar-se per veu i per xat amb els professionals”.

En definitiva, des de la Conselleria de Sanitat s’ha anat adaptant el sistema sanitari a la realitat de la pandèmia amb la finalitat de prestar la millor atenció sanitària a la ciutadania.