Barceló: ‘El Protocol d’Atenció a les Víctimes d’Agressions Sexuals s’aplicarà en tots els serveis sanitaris de la Comunitat’

– L’objectiu és atendre la víctima de manera coordinada respectant la seua intimitat i que les proves obtingudes siguen preservades per a facilitar la labor judicial i policial

– En l’elaboració del protocol han participat personal sanitari, forense, de la judicatura, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Oficina d’Assistència a Víctimes del Delicte i Centre Dona 24 Hores

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha anunciat que el nou ‘Protocol d’Atenció Integral, Sanitària i Judicial a Víctimes d’Agressions Sexuals’ s’aplicarà en tots els serveis d’urgència dels hospitals en coordinació amb el Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) i els serveis d’Atenció Primària de la Comunitat Valenciana.

Les dades del Ministeri de l’Interior indiquen un progressiu augment de les agressions sexuals amb penetració, fins al punt que en el primer trimestre de 2018 es van denunciar quatre violacions cada dia, una cada sis hores.

La seua última Macroencuesta assenyala que una de cada 20 dones majors de 15 anys de la UE ha sigut violada, i que el 98% dels autors de la violència sexual són homes. A Espanya, el 94% de les dones que han patit agressions sexuals per part de la seua parella, les han patides més d’una vegada.

Pel que respecta a la Comunitat Valenciana, en 2017 ocupava el quart lloc en nombre de delictes contra la llibertat sexual, per darrere de Catalunya, Andalusia i Comunitat de Madrid.

Són dades que s’han contemplat en l’elaboració del protocol, al qual s’ha referit la consellera en la inauguració de la jornada ‘Adolescència i Violència de Gènere’, celebrada a l’Hospital Doctor Peset davant la proximitat del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.

La por de la víctima a no ser creguda, a ser jutjada o considerada fins i tot responsable de l’agressió, o a haver de comptar una vegada i una altra el succeït davant diferents persones impedeix en moltes ocasions que presente denúncia.

El protocol estableix una acció coordinada amb els jutjats de guàrdia, medicina forense, Forces i Cossos de Seguretat, Oficines d’Atenció a les Víctimes del Delicte i Centres Dona 24 Hores que, a més, han participat en la seua elaboració juntament amb expertes en igualtat i en violència sobre la dona.

Ana Barceló ha destacat que “en actuar amb rapidesa, eficàcia i coordinació el que es pretén és evitar un perjudici addicional als danys derivats de l’agressió, facilitar la persecució del delicte i evitar l’anomenada victimització secundària”, perquè la víctima no haja de repetir el relat del succeït o ser explorada més vegades de les estrictament necessàries.

Al mateix temps, s’ha de garantir la confidencialitat i respectar la intimitat de la víctima en un entorn tranquil que permeta recaptar la major quantitat de proves per a facilitar la labor policial i judicial.

Procediment d’atenció a les víctimes

En cada centre sanitari es definirà un circuit d’acompanyament a la víctima. El cap o cap de guàrdia coordinarà l’assistència sanitària i activarà el protocol. S’informarà la víctima que es donarà avís al jutge o jutgessa de guàrdia i al personal mèdic forense perquè estiga present en l’exploració mèdica i la presa de mostres, sempre amb consentiment informat.

Les Forces i Cossos de Seguretat es personaran en els centres quan siguen requerides i acompanyaran a la víctima a formular la denúncia, si escau. S’informarà la víctima dels serveis especialitzats (les OAVD i els Centres Dona 24 Hores) i el jutjat de guàrdia iniciarà procediment penal.

El personal mèdic realitzarà el comunicat de lesions i l’informe mèdic de presumpta agressió sexual es remetrà al jutjat al més prompte possible. En menors de 18 anys s’emplenarà també la Fulla de Notificació per a l’Atenció Sociosanitària Infantil i la Protecció de Menors.

El protocol estableix que després de l’admissió en Urgències es codificarà el cas com a ‘atenció de caràcter judicial’, amb el corresponent part de lesions perquè l’emplene el facultatiu. Al pacient se li atendrà de manera prioritària i segura en els primers 30 minuts. Les dones seran derivades a Ginecologia i els homes a urgències o a Urologia. Els menors de 15 anys seran atesos en Urgències Pediàtriques.

Es garantirà en tot moment la cadena de custòdia de les mostres obtingudes en l’exploració i es realitzarà un test d’embaràs així com el tractament profilàctic necessari per a previndre infeccions de transmissió sexual, o si escau, hepatitis B, VIH, tètanus o Virus del Papil·loma Humà.

El seguiment després de l’alta es realitzarà preferentment en Centres de Salut Sexual i Reproductiva o en Centres de Salut. Es faran controls als 7-10 dies, a les 3-6 setmanes, als 3 mesos i als 6 mesos.

Finalment i encara que la víctima no vulga denunciar, sempre es comunicarà el fet al jutjat de guàrdia. La falta de consentiment per a la presa de mostres es farà constar en la història clínica.

El protocol fa especial esment a les dones amb discapacitat física o mental, ja que corren major risc de patir violència sexual, així com les embarassades, que també poden ser objecte d’agressions que repercutisquen a més en la salut i viabilitat del fetus.

La consellera ha subratllat la importància de la coordinació, ja que la medicina forense, juntament amb la judicatura, la fiscalia, els cossos de seguretat de l’Estat i els serveis especialitzats en violència de gènere formen part de l’atenció i l’ajuda que han de brindar les institucions públiques a les víctimes d’agressions sexuals.

Evitar comportaments masclistes

La jornada en el Doctor Peset ha comptat amb la participació de 200 professionals de la sanitat, estudiants de secundària i cicles formatius, dones víctimes de violència de gènere i persones interessades en la formació de la joventut en valors d’igualtat per a evitar comportaments masclistes.

El sexòleg Felipe Hurtado, de la Unitat de Salut Sexual i Reproductiva del centre de salut Font Sant Lluís, ha explicat quines habilitats socials es treballen en la infància i adolescència per a aconseguir relacions igualitàries entre sexes/gèneres, quina és la solució eficaç per als conflictes i les bases per a les relacions de parella satisfactòries.

En la jornada han intervingut representants de l’IES Martí Sorolla II de València que, a través de la seua orientadora i coordinadora d’igualtat, Marisa Nogués, han abordat els temes que es tracten en secundària i batxillerat per a aconseguir que l’alumnat assumisca la seua responsabilitat en una societat lliure de violència de gènere.

També ha participat en la jornada Aminata Soucko, Agent de Salut de Base Comunitària i una de les dones tractades en la Unitat de Referència per a la Cirurgia Reconstructiva després de Mutilació Genital Femenina de l’hospital Doctor Peset, que ha comptat la seua experiència personal.