Barceló: ‘Estem immersos en un procés de transformació del sistema de salut en el qual la innovació i la humanització són peces clau

“Estem immersos en un procés de transformació del sistema de salut en el qual la innovació i la humanització són peces clau”

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha assistit aquest dijous a l’III Congrés de l’Organització Espanyola d’Hospitals i Serveis de Salut (OEHSS), que se celebra a l’Hospital Universitari Doctor Peset amb l’objectiu de debatre i aprofundir en la necessitat de canvi del nostre sistema sanitari i el paper de gestors i pacients.

Durant el dijous i el divendres, aquest hospital públic valencià reuneix a més de 200 decisores del sistema sanitari d’Espanya, Portugal i Llatinoamèrica que inclouen professionals de la gestió sanitària, associacions de pacients, mitjans de comunicació i empreses del sector salut que, sota el lema ‘Innovació i Humanització, claus per a la transformació del sistema sanitari’, apostaran per implantar la innovació en l’ADN sanitari i per introduir al pacient com a partícip i centre del sistema.

Tal com ha assenyalat Ana Barceló, “estem immersos en un procés de transformació del sistema de salut, en el qual són molts els aspectes que hem de contemplar i moltes les decisions que hem de prendre. La innovació i la humanització, conceptes sobre els quals pivota aquest congrés, són dos aspectes clau tant per al present com per al futur de la nostra sanitat”.

La consellera ha apuntat diverses contradiccions i problemàtiques que cal resoldre abans d’aconseguir la transformació del sistema com són la major pressió assistencial fruit de l’extensió de l’esperança de vida, la sostenibilitat que posa en risc l’alta tecnologia, l’accessibilitat al sistema en zones rurals allunyades o la major participació dels pacients que implica la humanització.

“L’objectiu comú que hauríem de marcar-nos és precisament el d’aconseguir una salut conscient i promoure per a tota la ciutadania una cultura de la salut preventiva i responsable. Deixar de pensar la malaltia com a límit i fomentar la idea de salut com a oportunitat. I per a això necessitem que tant des dels àmbits de gestió i institucionals, com des dels mitjans de comunicació, les aules, els centres d’investigació, el món de l’esport i l’espai públic siguem partícips d’aquest repte”, ha assegurat Ana Barceló.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública ha estat acompanyada pel president de la OEHSS, José Francisco Soto, el Gerent del Departament de Salut de València – Doctor Peset, Francesc M. Dolz, i pel director gerent de la Fundació Fisabio, José Antonio Manrique.

Diversitat de ponents

L’III Congrés de la OEHSS reuneix una diversitat de ponents que des de diferents camps analitzaran com millorar l’actual sistema de salut apostant per la innovació i la humanització. Així, al costat de professionals de la gestió sanitària o d’empreses del sector, destaca la presència de personalitats com Luis Rubiales, president de la Real Federació Espanyola de Futbol, que ha sigut l’encarregat d’oferir la conferència inaugural establint paral·lelismes entre l’esport i la sanitat.

Així mateix, el món de la comunicació està àmpliament representat amb periodistes com Carmen Rigalt, escriptora i periodista d’El Mundo, i Julio Somoano, de TVE, que debatran sobre la sanitat i la humanització en els mitjans de comunicació utilitzant una sèrie de casos pràctics.

A més, la conferència de clausura del congrés estarà a càrrec de l’escriptora i periodista d’El País, Rosa Montero, Premi Nacional de les Lletres Espanyoles 2017, qui s’aproximarà aquest divendres al nostre sistema sanitari des de la seua doble faceta d’usuària i periodista.

També el divendres intervé el reconegut humanista José Antonio Marina, filòsof, assagista i pedagog que participarà en l’interessant debat Humanització vs. Robotización al costat d’Ángel Luis del Rei, de l’Institut d’Investigació Sanitària Sant Carles (IdISSC).

Els i les pacients participen en l’III Congrés de la OEHSS de la mà de la Federació Espanyola de Malalties Estranyes en la Comunitat Valenciana, la Plataforma d’Organitzacions de Pacients, la Federació Nacional d’Associacions per a la Lluita contra les Malalties del Renyó.