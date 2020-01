Barceló: ‘La demora mitjana quirúrgica continua descendint en la Comunitat Valenciana i ja se situa en 90 dies, 19 menys que al setembre’

Connect on Linked in

“La demora mitjana quirúrgica continua descendint en la Comunitat Valenciana i ja se situa en 90 dies, 19 menys que al setembre”



– El Pla de Reducció de la Demora contempla una inversió de 35,2 milions d’euros i la contractació de 128 professionals



– En 2020 la llista d’espera es publicarà cada mes i per hospitals

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha donat a conéixer les dades de la demora mitjana quirúrgica corresponents al mes de desembre, que continuen el descens iniciat després de l’estiu, fins al punt que se situa ja en 90 dies, enfront dels 109 dies del tall de setembre, 19 menys.

Barceló ha recordat que, després de les vacances d’estiu, es va començar a produir un descens en el nombre de dies de demora: així, el mes d’octubre la demora mitjana es va situar ja en 97 dies, 12 menys que en el tall de setembre. I el 15 de novembre ja havia descendit fins als 94 dies. “Ara estem ja en 90 dies, un descens significatiu”, ha assenyalat.

La consellera ha especificat, a més, que el 70% dels i les pacients en espera de ser intervinguts porten menys de 90 dies esperant, la qual cosa significa que han entrat recentment en el sistema. Les especialitats de traumatologia, oftalmologia i cirurgia general concentren el 70% de les intervencions.

Ha matisat que els temps d’espera quirúrgica no es refereixen en cap cas a intervencions urgents, que són ateses de manera preferent, i ha recordat que, al llarg d’aquest any 2020, la dada de la demora es donarà a conéixer de manera mensual i no cada trimestre, com es feia fins ara.

“Quan parlem de demora, mai ens estem referint a intervencions urgents. Tot aquell problema de salut que necessita una intervenció urgent s’atén sense cap mena de demora”, ha insistit.

Barceló ha afegit que “la demora mitjana dels pacients que depenen dels recursos propis de la Conselleria, i que és l’única que serveix per a comparar-nos amb la resta de Comunitats Autònomes, és de 90 dies. Això significa 19 dies menys en relació amb la dada del trimestre juliol, agost i setembre. I dos dies menys que al desembre de 2018”.

Si a aqueixa dada s’afigen els pacients que no han acceptat una oferta d’intervenció per al pla de xoc, i han rebutjat el seu trasllat a un altre hospital, o bé han retardat la seua intervenció voluntàriament per motius personals, la demora acumulada seria de 113 dies, 20 menys que al setembre de 2019.

La consellera ha explicat que en 2019 es va oferir el pla de xoc a 35.921 pacients i va ser rebutjat per 20.941, la qual cosa representa el 58,3% del total.

Ana Barceló ha expressat el seu agraïment “a les i els professionals que demostren cada dia ser el millor actiu del nostre sistema sanitari. El seu compromís ha tornat a ser palés i així queda reflectit en els indicadors sobre la demora quirúrgica, referida al tall del mes de desembre”.

“Tal com els hem vingut indicant, pot comprovar-se l’efecte de l’estacionalitat en els mesos de juliol, agost i setembre, en contraposició a l’augment de l’activitat quirúrgica en l’últim trimestre de l’any. Així, a l’octubre, novembre i desembre 2019 s’ha disminuït en un total de 5.127 els pacients en espera de ser intervinguts, en relació amb l’anterior trimestre. Són 3.014 pacients menys, si comparem la dada amb el de desembre de 2018”.

Pla de reducció de la demora

Barceló ha assegurat que aquest mateix mes arrancarà el pla per a la reducció de la demora, que destinarà 16 milions d’euros per a autoconciertos, 14 milions d’euros per al Pla de Xoc i 5,5 milions per a reforçar les plantilles dels quiròfans. El pla, que es presentarà en breu, contempla puna inversió total de 35,2 milions d’euros i la contractació d’un total de 128 professionals per a les plantilles de quiròfan.

El pla inclou la implantació, en cada departament de salut, d’una oficina de control de la demora, amb l’objectiu d’aconseguir major eficàcia en la programació de l’assistència i d’agilitar els casos que es prolonguen per la seua complexitat o les condicions de la intervenció quirúrgica.

Aquestes oficines permetran fer un seguiment de la demora mitjana i que els ciutadans tinguen accés i puguen veure el seu itinerari per a decidir si es volen unir al pla de autoconcierto.

Barceló ha avançat finalment que la Comissió de Seguiment del Autoconcierto es reunirà en breu per a analitzar la seua evolució.