Barceló: ‘La informació que reben els pacients és un factor determinant per a la qualitat del nostre sistema de salut’

“La informació que reben els pacients és un factor determinant per a la qualitat del nostre sistema de salut”



– La consellera ha inaugurat en La Fe la X Jornada Autonòmica de Bioètica, centrada en el deure ètic d’informar el pacient



– “Hem de caminar cap a aqueix horitzó en el qual cada persona és lliure per a decidir sobre el seu cos, sobre la seua vida i també sobre la seua mort”, ha indicat

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha afirmat que “la informació que els pacients reben és un factor determinant per a la qualitat del nostre sistema de salut”. I és que, al seu judici, “és necessari que el pacient siga conscient del procés que ha de seguir i que dispose de tota la informació pertinent per a prendre amb llibertat les decisions que li corresponen”.

Barceló ha fet aquestes declaracions durant la inauguració, a l’hospital La Fe de València, de la X Jornada Autonòmica de Bioètica, centrada en l’autonomia del pacient i el seu dret a la informació.

En paraules de la consellera, “un pacient desinformat, o inadequadament informat pot veure lesionats els seus principis i valors, en mancar d’elements de judici suficients per a prendre una decisió; pot veure compromesos els seus drets, i fins i tot pot intentar imposar aqueixos drets, indegudament, en perjudici de béns superiors”.

La jornada d’aquest dimarts, organitzada per la Direcció General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, part del principi de l’autonomia del pacient com un deure ètic de les organitzacions sanitàries. I precisament, per a ajudar a resoldre els conflictes i els dubtes en qüestions sanitàries, des de 2016 la Comunitat Valenciana compta amb un Comité de Bioètica, que assisteix tant a la Conselleria com als pacients. “Una eina, per a dotar de seguretat jurídica a les institucions i als seus professionals, garantir l’autonomia del pacient en moments complicats de la nostra vida i obrir espais per a la llibertat de cada ciutadà”, ha explicat la consellera.

Llei de mort digna

La titular de Sanitat ha recordat també que la Comunitat Valenciana es va posar al capdavant en el reconeixement de drets civils, en aprovar en 2018 la Llei de drets i garanties de la dignitat de la persona en el procés d’atenció al final de la vida. Una llei que parteix de donar prioritat absoluta a la voluntat i l’autonomia de la persona, i que té en la Planificació Anticipada de Decisions el millor instrument per a resoldre aquests conflictes ètics.

“Com a societat – ha conclòs la consellera-, hem de caminar cap a aqueix horitzó en el qual cada persona és lliure i autònoma per a decidir sobre el seu cos, sobre la seua vida i també sobre la seua mort. I aqueix camí va lligat precisament a un tractament de la informació accessible, disponible i veraç”.