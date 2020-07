Barceló: ‘La màscara serà obligatòria en la Comunitat Valenciana excepte en platges, piscines i espais de la naturalesa’

Connect on Linked in

-La consellera ha explicat les noves mesures adoptades per a una major protecció davant la crisi sanitària provocada pel coronavirus

– L’aforament en terrasses de bars i restaurants serà del 100% si es compleixen les mesures de distanciament i en locals d’oci no es podrà superar el 30% de l’aforament

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha comparegut aquest dissabte en roda de premsa per a informar de les noves mesures de prevenció adoptades per la Generalitat Valenciana enfront de la COVID-19, “unes mesures que vénen a completar altres mesures addicionals que oferisquen major protecció i seguretat per a tota la ciutadania”.

El passat 20 de juny, davant l’inici de l’etapa de ‘nova normalitat’, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar l’acord del Consell sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19, en el qual es preveia el seguiment de les mesures adoptades i la possibilitat de la seua modificació, tenint sempre en compte la situació epidemiològica i de salut pública que existeix a cada moment.

“Com sempre hem dit, i no pot ser d’una altra manera, l’adopció de mesures compta en tot moment amb l’anàlisi de les diferents circumstàncies i les recomanacions que realitzen els tècnics i experts des de l’evidència científica per a anar oferint respostes que permeten protegir-nos de la malaltia”, apunta Barceló.

El nou acord publicat aquest dissabte contempla mesures encaminades a l’ús de màscares per part de la població. Aquest ús no serà obligatori en platges i piscines, així com en els espais de la naturalesa o a l’aire lliure fora de nuclis de població, sempre que l’afluència de les persones permeta mantindre la distància interpersonal de 1,5 metres; tampoc durant la pràctica d’activitat física o qualsevol altra activitat amb la qual resulte incompatible el seu ús; i en les activitats infantils i juvenils d’oci mentre es romanga amb el grup de convivència estable.

No obstant això, seguint les recomanacions de les persones expertes, sí que serà obligatori l’ús de la màscara en tot moment en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o oberts al públic. L’ús de la màscara es recomana també en espais privats oberts o tancats quan existisca confluència amb persones no convivents o no puga garantir-se la distància interpersonal de metre i mig.

Barceló ha recordat que les màscares no s’exigeixen per a les persones que presenten malalties o dificultats respiratòries que puguen veure’s agreujades pel seu ús i que “s’ha d’utilitzar sempre de manera adequada, és a dir, ha de cobrir des de la part del septe nasal fins a la barbeta inclosa”.

En la mateixa resolució es contemplen altres mesures dirigides al sector hostaler i d’oci nocturn. A les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració l’aforament serà fins al 100% de les taules permeses, sempre que es puga assegurar el manteniment de la deguda distància física de 1,5 metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules, permetent que es respecte la distància mínima de seguretat interpersonal. L’ocupació màxima serà de 20 persones per taula o agrupació de taules.

Els locals de discoteques i bars d’oci nocturn, no obstant això, mantindran el 30% del seu aforament per a consum a l’interior del local. A més, en aquells locals que disposaren de terrasses a l’aire lliure, l’aforament serà de fins al 75% de les taules permeses, sempre que es puga assegurar el distanciament establit.

En tot cas, s’haurà de fer ús de la màscara quan no s’estiga consumint.

Crida a la responsabilitat de la ciutadania

Ana Barceló ha volgut fer una crida a la corresponsabilitat de la ciutadania en general i, en concret, a la franja d’edat d’entre 20 i 40 anys, on els casos s’han quadruplicat des de l’inici de la ‘nova normalitat’, així com al propi sector de l’hostaleria i oci nocturn. “Hem fet entre totes i tots un enorme esforç per a superar la fase aguda de la pandèmia. Aqueix sacrifici i treball conjunt no ha de ser oblidat mai i ens ha de portar a entendre que encara estem obligats a recórrer un complicat camí, no exempt encara de mantindre’ns units en la responsabilitat que tenim, sobretot, de cuidar als altres”.

En aquest sentit, ha recordat que “les festes privades amb amics o no prendre les precaucions degudes en locals d’oci estan generant diferents brots que Salut Pública està seguint i vigilant per a mantindre’ls controlats”.

Mesures extraordinàries en locals d’oci nocturn

La consellera ha anunciat que en les pròximes hores serà efectiva l’ordre de tancament de l’oci nocturn a la ciutat de Gandia, on un brot d’origen familiar s’ha estés a diferents contactes socials. Fins al moment, s’han detectat 49 casos positius.

D’altra banda, i en relació al brot d’origen laboral declarat en la localitat de Santa Pola, Salut Pública, amb l’objectiu de previndre i descartar qualsevol possible cas de COVID-19, realitzarà proves *PCR a totes les persones que van acudir a la discoteca on es va detectar el focus a Santa Pola els passats dies 10, 11 i 12 de juliol. Per a això s’ha posat en marxa un dispositiu en el pavelló municipal, on es realitzaran les proves dimarts que ve 21 de juliol, en horari de 9 a 14 hores, al qual hauran d’acudir totes les persones que van passar per la discoteca aqueixos dies.

Barceló ha agraït als ajuntaments de Santa Pola i Gandia “la total col·laboració i compromís amb la Conselleria per a la detecció precoç de possibles nous casos relacionats amb aquests brots”.

Salut Pública actuarà d’aquesta mateixa manera en tots aquells llocs en els quals es donen unes circumstàncies similars.