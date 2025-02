La CHJ no va executar aquesta inversió clau tot i estar prevista per als anys 2023 i 2024

València (08.02.25). El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha denunciat la inacció del Govern de Pedro Sánchez en la instal·lació del Sistema d’Alerta Primerenca (SAT) en la conca del Xúquer. “Es tracta d’una inversió clau i fonamental per a minimitzar el risc i l’impacte de possibles inundacions”, ha afirmat.

Una actuació planificada que mai es va executar

Barrachina ha recordat que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) tenia prevista aquesta actuació tant en el seu pla d’actuació de 2023 com en l’exercici 2024. No obstant això, malgrat estar planificada, la CHJ, depenent del Govern de Sánchez, no va dur a terme la instal·lació del sistema.

“Si el Govern haguera invertit en aquest dispositiu i l’haguera instal·lat a temps, s’haurien salvat moltes vides el passat 29 d’octubre”, ha assegurat el conseller.

El propi Govern admet la importància del SAT

El conseller ha recordat que la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic en aquell moment, Teresa Ribera, va declarar en el Congrés dels Diputats al novembre que “el més important davant aquest tipus de riscos de grans inundacions és comptar amb un sistema d’alerta primerenca, perquè són els únics que salven vides”.

Tanmateix, a diferència d’altres confederacions hidrogràfiques com la de l’Ebre, la CHJ no compta amb aquest sistema, el que, segons el propi Govern, podria haver evitat la tragèdia a València.

Exigència de responsabilitats i solucions

“A pesar que el Govern reconeix que aquest dispositiu salva vides, la conca del Xúquer continua sense ell”, ha insistit Barrachina. Segons la pròpia lògica de l’Executiu de Sánchez, “la falta d’aquest sistema ha costat vides”.

Així mateix, el conseller ha exigit una explicació clara i immediata de Pedro Sánchez sobre les raons per les quals no es va instal·lar aquest sistema d’alerta primerenca que podria haver evitat la pèrdua de vides humanes en la riuada del 29 d’octubre.

“Els afectats mereixen una resposta i, sobretot, solucions reals perquè una tragèdia com aquesta no es torne a repetir”, ha conclòs Barrachina.