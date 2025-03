Barrachina critica la postura de Page sobre els problemes hídrics

Barrachina: “La postura de Page és irresponsable i demostra un enfocament polític sense tindre en compte la realitat dels problemes hídrics”

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha expressat el seu rebuig davant les últimes declaracions del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, en les quals afirmava que el Partit Popular ha de deixar de plantejar un pla nacional de l’aigua.

Segons Barrachina, aquestes afirmacions “són irresponsables i demostren un enfocament polític que no té en compte la realitat dels problemes hídrics que pateixen les comunitats autònomes, en particular la Comunitat Valenciana, que necessita l’aigua per a mantindre la seua agricultura i assegurar l’ocupació que en depén”.

Un Pacte Nacional de l’Aigua com a solució

El conseller ha insistit en la necessitat que les decisions sobre els recursos hídrics es prenguen amb el consens de totes les comunitats autònomes afectades i basant-se en criteris tècnics, no polítics.

En aquest sentit, ha recordat que “l’aigua no pot ser utilitzada com un element de confrontació política i territorial, sinó que ha de ser gestionada com un recurs compartit per al benefici de tots”.

Barrachina ha reiterat la urgència d’un Pacte Nacional de l’Aigua que permeta establir “una política hídrica justa i equilibrada, capaç de garantir el subministrament necessari per a l’agricultura i, per tant, per a la creació d’ocupació en el sector primari”.

Crítica a les polítiques del Govern d’Espanya

El conseller ha criticat que les polítiques del Govern d’Espanya han anat en contra del benestar del sector agrícola, en lloc de defensar els seus interessos.

“Necessitem un govern que, igual que el Consell de Carlos Mazón, crega en la nostra terra, en els nostres agricultors i regants”, ha subratllat.

Barrachina ha demanat que “l’aigua deixe de ser un camp de batalla polític i es convertisca en una prioritat de consens per a garantir el futur de l’agricultura i el desenvolupament de tots els territoris”.

“No volem més que ningú, però tampoc menys”, ha afirmat amb rotunditat.

Finalment, el conseller ha destacat la importància de desenvolupar infraestructures que permeten emmagatzemar l’aigua en èpoques d’abundància i traslladar-la a les zones que més la necessiten.

Per a concloure, Barrachina ha afirmat que “Espanya no té un problema d’escassetat d’aigua, sinó de falta de solidaritat. Estic convençut que, a mitjà termini, sorgiran líders amb la generositat i la visió necessàries per a comprendre-ho”.