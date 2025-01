Barrachina defensarà el transvasament Tajo-Segura front la dessalació per a l’agricultura alacantina

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, participarà aquest dilluns en la jornada organitzada per Scrats i La Verdad a Múrcia, titulada “Horitzó 2027.

Els reptes de l’aigua”. Durant l’esdeveniment, analitzarà els desafiaments que afronta l’agricultura de la Comunitat Valenciana, especialment a la província d’Alacant, davant la retallada del transvasament Tajo-Segura prevista per als pròxims anys.

Barrachina defensarà la permanència del transvasament Tajo-Segura front a les polítiques de dessalació que pretén posar en marxa el Govern d’Espanya i que, segons ha assenyalat, “posa en perill la supervivència de l’agricultura de la província d’Alacant”.

El conseller participarà en una taula redona al costat de representants dels governs autonòmics de la Comunitat de Madrid, la Regió de Múrcia i la Junta d’Andalusia, on exposarà la situació hídrica actual de la Comunitat Valenciana i destacarà les raons clau per a mantindre el transvasament Tajo-Segura.

“L’agricultura de la província d’Alacant, especialment a la Vega Baixa, depén d’aquesta aigua, i aquesta necessitat es fonamenta en dades tècniques irrefutables. Aquest Consell reclama l’aigua que ens correspon, recolzats per la raó i per la sòlida trajectòria de gestió exemplar que històricament ha caracteritzat la Comunitat Valenciana, i en particular la província d’Alacant, on cada gota d’aigua és aprofitada de manera eficient i essencial per a preservar la nostra agricultura”.

“El dogmatisme, sense rigor tècnic, del Govern de Sánchez provocarà pèrdues econòmiques de 6.000 milions d’euros, la desaparició de 15.000 llocs de treball i la tala de 10 milions d’arbres. A més, continua deixant perdre l’aigua que necessita la província d’Alacant a Portugal”.

En aquest sentit, el conseller d’Agricultura ha afirmat que el Govern de Pedro Sánchez “comet el greu error de creure que l’aigua d’Espanya no pertany a tots, castigant una vegada i una altra la Comunitat Valenciana. La planificació hidrològica no pot centrar-se únicament en la dessalació, ja que això suposa un error des del punt de vista ecològic, econòmic i energètic, a més de ser una mostra de falta de solidaritat entre territoris”.

Finalment, Barrachina ha assegurat que “necessitem un Govern d’Espanya que, igual que està fent el Consell de Mazón, crega en la nostra terra i en els nostres agricultors i regants. No volem més que ningú, però tampoc menys que ningú. Defenem un Pacte Nacional de l’Aigua perquè l’aigua és una qüestió d’Estat, és de tots. No és propietat de ningú. Apostem per la solidaritat entre territoris i no per l’enfrontament entre territoris”.