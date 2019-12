Barrachina: “El corredor mediterrani no avança per l’abandó socialista”

Connect on Linked in

El portaveu adjunt del Grup Popular, Miguel Barrachina, acusa a Puig de callar davant la paralització de les obres del Corredor Mediterrani

“El plançó d’Ábalos al Corredor Mediterrani és una nova ofensa socialista als valencians”

“Sempre que governa el PSOE les obres del Corredor Mediterrani es paralitzen en la Comunitat”

El portaveu adjunt del Grup Popular en les Corts, Miguel Barrachina, ha assenyalat que “el Corredor Mediterrani no avança per l’abandó socialista” i ha denunciat “la deixadesa del PSOE escenificada en el plançó del ministre Ábalos als empresaris. El plançó d’Ábalos és una galtada als valencians: va preferir negociar amb ERC a comprometre’s amb el corredor”.

Barrachina ha indicat que “amb la lentitud del ritme actual i el nul interés demostrat pels socialistes, és pràcticament impossible que el Corredor mediterrani estiga llest en cinc anys. El plançó d’Ábalos ahir als empresaris valencians és la guinda que confirma la paralització de les obres, els incompliments en els terminis i la falta d’execució del pressupost en infraestructures, tant a nivell nacional com autonòmic”.

El Grup Popular ha presentat una proposició en les Corts per a l’agilitació dels treballs del Corredor Mediterrani una vegada que s’ha conegut la paralització de la inversió aprovada al maig de 2018 de 331,6 milions d’euros. “El PP el va deixar aprovat per a executar i no han fet res, amb un menyspreu total cap a la nostra terra”.

El també portaveu popular d’Infraestructures ha lamentat que “Puig camine més pendent dels embolics amb les empreses dels seus germans i amics que de desembossar la situació de paràlisi. Només sap lamentar-se de la ruïna per no tindre connexió ràpida amb Catalunya però no fa absolutament res davant la paralització de l’obra pública en la Comunitat que sóplo aconsegueix enguany el 3% de l’obra pública nacional. El Corredor generarà ocupació i crea més oportunitats”.

Miguel Barrachina ha manifestat que “no és possible finalitzar l’obra en cinc anys per la lentitud de les obres que s’han paralitzat i els incompliments en els terminis. No s’ha posat en marxa el tram Vandellós-Tarragona, ni està en funcionament el tram de doble via en ample internacional entre Monforte i Elx com s’havia promés ni tampoc s’han adjudicat els trams Lorca-Pulpí i Totana-Totana. I, com és un govern socialista qui incompleix, sembla que no passa res”.

Finalment, el portaveu popular ha indicat que “van lents i retallen perquè ara eliminen la plataforma amb doble ample per al tercer carril del corredor Mediterrani a Castelló, deixant tan sols el denominat ample europeu en el tram per a estalviar, un atac en tota regla al projecte”.