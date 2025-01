Barrachina exige eliminar la implantació del quadern digital en l’agricultura valenciana

Miguel Barrachina exigeix al Govern d’Espanya la defensa dels interessos del camp valencià davant Europa

Barrachina critica l’obligació del quadern digital per als tractaments fitosanitaris com una “imposició burocràtica”

Una mesura que provoca l’abandó dels camps

Barrachina ha criticat el Reial Decret 34/2025, aprovat recentment pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que estableix l’obligatorietat del registre digital de tractaments fitosanitaris a partir de l’1 de gener de 2026.

El conseller ha destacat que, actualment, els agricultors ja han de complir diverses obligacions per poder utilitzar productes fitosanitaris, com ara:

Disposar del carnet d’usuari professional de tractaments fitosanitaris .

. El registre automàtic que es realitza en el moment de la compra dels productes.

“És un autèntic despropòsit que ara se’ls impose una exigència addicional, quan els nostres agricultors ja compleixen amb tots els controls necessaris. Aquesta burocràcia no ajuda, sinó que fomenta l’abandó del camp”, ha afirmat Barrachina.

El Consell aposta per la simplificació administrativa

El conseller ha subratllat que el sector agrícola valencià és especialment vulnerable, ja que compta amb:

L’edat mitjana més alta d’Espanya , amb molts agricultors majors que no estan familiaritzats amb les eines digitals.

, amb molts agricultors majors que no estan familiaritzats amb les eines digitals. Una estructura basada principalment en xicotetes explotacions i minifundis.

Per aquest motiu, Barrachina ha assegurat que el Consell treballa per simplificar els tràmits administratius i facilitar el treball al camp:

“El camp necessita suport i ajudes, no traves administratives ni imposicions digitals. Hem de posar les coses fàcils als nostres agricultors, no complicar-los la vida amb burocràcia innecessària.”

Rebuig a una digitalització imposada

Barrachina ha conclòs que la implantació del quadern digital és una mesura “impracticable” i “absurda” per al context valencià:

“Els nostres agricultors han funcionat perfectament fins ara sense necessitat d’aquest tipus d’imposicions digitals. És incomprensible que es vulga afegir aquesta càrrega quan el que necessiten és suport per a poder continuar treballant la terra.”