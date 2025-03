“Barrachina exigeix un acord UE-MERCOSUR just per a protegir els agricultors i ramaders valencians”

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha assolit un acord amb AVA, ASAJA Alacant, La Uní, COAG, UPA, CGC i Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana davant l’Acord UE-MERCOSUR.

Este acord estableix un pla extraordinari de control fronterer per a evitar l’entrada de productes del MERCOSUR que puguen contindre plagues i riscos sanitaris.

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha defensat un acord UE-MERCOSUR “just que protegisca els agricultors i ramaders de la Comunitat Valenciana.“

El conseller reafirma esta postura després d’assolir un acord amb els representants del sector primari de la Comunitat Valenciana, els quals han expressat el seu rebuig a l’Acord Comercial entre la Unió Europea i MERCOSUR.

Barrachina ha assegurat que “reclamem conjuntament mesures que garantisquen la protecció de l’agricultura i ramaderia de la Comunitat Valenciana davant la competència deslleial i la falta de reciprocitat en les condicions de producció i comercialització.“

El conseller ha destacat que la UE “ha de continuar sent un actor global clau en la producció i exportació d’aliments segurs i de qualitat. És crucial que este Acord oferisca millors oportunitats per al sector agropecuari europeu.“

L’acord assolit entre la Conselleria d’Agricultura i les organitzacions AVA, ASAJA Alacant, La Uní, COAG, UPA, CGC i Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, recull un pla extraordinari de control a les fronteres per tal d’evitar l’entrada de productes procedents de països del MERCOSUR que puguen contindre plagues i generar conflictes sanitaris.

“Aquesta mesura busca protegir la salut pública i preservar la seguretat alimentària del país, establint rigorosos controls per a garantir que els productes que ingressen al territori complisquen amb els més alts estàndards de qualitat i seguretat,” ha assegurat el conseller.

Així mateix, el document contempla implementar mesures de vigilància en origen per a garantir el compliment dels requisits de l’Acord i establir un fons de compensació per a protegir els productors europeus davant els possibles impactes de l’acord. També es demana una major concreció en la regulació de la sostenibilitat, la protecció del medi ambient i els drets laborals en els països del MERCOSUR, especialment pel que fa als productes agrícoles i ramaders exportats cap a la UE.

Miguel Barrachina ha incidit en el fet que l’Acord afavoreix l’exportació de productes agrícoles i ramaders del MERCOSUR a la UE, “mentre que no promou de manera equitativa les exportacions agroalimentàries europees a eixos països.“

“Açò posa en risc el nostre sector primari, ja que podria portar a la substitució dels productes agroalimentaris europeus, que es produeixen sota estrictes estàndards de qualitat i seguretat alimentària, per productes del MERCOSUR que no compleixen amb els mateixos nivells d’exigència en les seues condicions de producció.“

En este sentit, el conseller ha subratllat que “reclamem reciprocitat tant en la producció com en els intercanvis comercials per a garantir un tracte just i equitatiu per als nostres productors.“

Un altre dels punts que aborda el document és la exclusió de productes com els cítrics i el suc fresc de cítrics de la llista de productes sensibles. “L’Acord no ha tingut en compte la rellevància dels cítrics en la producció europea i, en particular, en la Comunitat Valenciana. Per això, exigim que estos productes siguen considerats sensibles i que es protegisquen davant els efectes negatius de la competència deslleial,” ha afegit Barrachina.

Pel que fa a la deforestació, l’acord urgeix a la revisió dels compromisos inclosos en el text respecte a la deforestació en l’Amazònia, ja que “no contempla de manera adequada la desforestació vinculada a cultius com els cítrics, melons o carabasses que s’exporten a la UE, la qual cosa ha de ser abordada en la legislació,” ha apuntat el conseller.

Finalment, el conseller d’Agricultura ha destacat la importància d’activar mecanismes de salvaguarda davant l’increment de les importacions del MERCOSUR, exigint claredat en els procediments d’aplicació de les clàusules de protecció.

“L’agricultura i ramaderia europees necessiten un marc de protecció robust, i no permetrem que el sector quede desprotegit davant este Acord,” ha conclòs Miguel Barrachina.