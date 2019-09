Barrachina: “La supressió de les ajudes del Consell al sector citrícola és un nou atac de Puig al sector”

Connect on Linked in

El portaveu d’Agricultura del Grup Popular presenta iniciatives en les Corts davant el bloqueig econòmic del Botànic als citricultores per la paralització de 8 milions d’euros en ajudes

“Hi ha diners per a assessors i alts càrrecs però no per al camp”

“Una ajuda que era quasi simbòlica, vistes les pèrdues, es converteix ara en una ofensa”

El portaveu adjunt del Grup Popular en les Corts, Miguel Barrachina, ha assenyalat que “la supressió de les ajudes del Consell al sector citrícola és un nou atac de Puig al sector. Una ajuda que era simbòlica, vistes les pèrdues, es converteix ara en una ofensa”.

Barrachina ha anunciat que “el PP demanarà explicacions a Puig en Les Corts per l’eliminació dels huit milions d’euros promesos als citricultores per a pal·liar les pèrdues de la passada campanya citrícola valorades en 305 milions d’euros. Puig els va prometre aqueixos diners en ajudes de “minimis” i ara, una vegada emesa l’ordre d’ajudes al maig, les retira per les retallades i les deixa morir. És una vergonya i un nou atropellament als citricultores que se senten maltractats i menystinguts pel Botànic”.

El dirigent popular ha acusat a Puig de “usar electoralment als agricultors i ara ells paguen el malbaratament socialista”.

El portaveu popular ha assenyalat que “els agricultors no tenen per què pagar el malbaratament i abús del Consell. Puig té diners per a elevar un 50% els alts càrrecs i assessors, amb més de 17 milions d’euros, però no és capaç d’atendre les necessitats mínimes dels citricultores. És una vergonya davant la qual la consellera Mollà calla”.

Miguel Barrachina ha indicat que “els agricultors no tenen per què pagar el malbaratament del Consell i les baralles internes PSPV-Compromis. Els problemes dels citricultores per la crisi del sector i les males campanyes s’agreugen per la incapacitat de Puig i la seua nefasta gestió. La conseqüència directa de la supressió d’aquestes ajudes mínimes és l’acceleració la falta de manteniment de l’activitat de les explotacions citrícoles, l’abandó de parcel·les i la pèrdua de llocs de treball”.

El diputat popular ha anunciat la presentació d’una bateria de preguntes en Les Corts a la consellera Mollà sobre la situació en què es troben l’Ordre de la Conselleria, els motius pels quals no s’han tramitat els fons i les conseqüències directes de les retallades en Agricultura.