Barrachina: “L’actitud de Compromís i Podemos amb l’ampliació del Port és un delicte de lesa pàtria contra la Comunitat Valenciana”

El Portaveu d’Infraestructures del PP en les Corts “implora a Compromís i socialistes que deixen de boicotejar les obres privades i públiques en la Comunitat Valenciana”

El Portaveu d’Infraestructures del grup Popular en Les Corts, Miguel Barrachina, ha assenyalat que l’actitud de Compromís i Podem amb l’ampliació del Port “és un delicte de lesa pàtria” contra la Comunitat Valenciana.

Per al portaveu popular, “estem farts del boicot de Compromís i Podemos i fins i tot de tot el Consell a les obres públiques i privades que es volen realitzar en la Comunitat Valenciana. 5.500 ocupacions directes es perdran si contínua el boicot a l’ampliació i fins a 15.000 ocupacions en tot el període de construcció. Entenem que als 330 càrrecs públics de PSPV i Compromís en el Consell no els preocupe perquè estan col·locats i tenen suficient però si ja no és per una qüestió laboral almenys que siga per les inversions que arribaran a través d’aquesta ampliació”.

Així Barrachina ha xifrat en fins a “3.000 milions d’euros el càlcul de l’arribada d’inversions que es preveu gràcies a aquesta ampliació. Després es queixen que Madrid aglutina les inversions de l’Estat, naturalment perquè ací les acomiadem. La inversió es desploma en la Comunitat mentre el centre, Madrid, acapara el 75% de les inversions a nivell nacional perquè allí, en lloc d’expulsar-les i boicotejar-les com ací, els faciliten les ajudes”.

A més, el portaveu popular ha recordat que “des del punt de vista ecològic, el transport per vaixell contamina seixanta vegades menys que el transport per carretera i deu menys que el transport aeri”.

Miguel Barrachina ha mostrat la seua preocupació per una possible nova paralització. “Als valencians ens preocupa molt. El 80% de les nostres exportacions, taulelleres o de cítrics, per exemple, ixen pel Port de València. Han de deixar de boicotejar-los. L’actitud de l’esquerra amb el Port és un delicte de lesa pàtria. Mentre Tanger Med en el nord del Marroc multiplica la seua capacitat o el Port de Barcelona s’ha ampliat, ací prohibim inversions privades que no costen un euro de diners públics als valencians ni als espanyols”.

Finalment Miguel Barrachina ha assenyalat que “des del PP implorem a Compromís i socialistes que deixen de boicotejar les obres privades i públiques en la Comunitat Valenciana i deixen de posar totes les traves possibles a l’ampliació”.