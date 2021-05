Barrachina: “Puig no pot continuar donant l’esquena als agricultors”

Print This Post

· Nombrosa representació del PPCV en la concentració en defensa del transvasament Tajo-Segura a Madrid

· El Portaveu d’Agricultura del PP en Les Corts, Miguel Barrachina,

· Ana Serna, diputada de Cicle Hídric de la Diputació d’Alacant: “teníem clar que quan el PSOE arribara al govern això anava a acabar com ha acabat”

“Puig no pot continuar donant l’esquena als agricultors”. Així s’ha expressat el Portaveu d’Agricultura del PP en les Corts, Miguel Barrachina, en l’acte de concentració a Madrid on desenes de regidors, alcaldes, diputats i representants del PPCV han acudit hui convocat pels regants en defensa del transvasament Tajo-Segura davant la seu del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. A l’acte també s’han sumat, entre altres, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, o el president de Múrcia, Fernando López Miras.

Miguel Barrachina, ha assenyalat durant la concentració que “hui hem volgut estar juntament amb els agricultors a Madrid perquè s’ho mereixen. No és possible que el mateix govern que eleva els impostos, puja les taxes als agricultors i sembra els dubtes acusant de possible esclavitud entre els treballadors del camp valencià ara els deixe sense aigua i damunt tracten de carregar-se de raons i excuses”.

Barrachina ha assenyalat que “milers de famílies, fonamentalment d’agricultors alacantins, de Múrcia o d’Almeria, perdran la seua ocupació i els nostres agricultors hauran de tancar les seues activitats per aquesta retallada que propiciarà que 44 milions d’arbres que es nodreixen d’aquest transvasament deixen de viure”.

El diputat popular ha assenyalat que “Ximo Puig no pot continuar donant l’esquena als agricultors i acatxar el cap davant les contínues humiliacions i agressions del govern de Sánchez. A Puig aquest govern de Sánchez li ha vingut enganyant sistemàticament amb el finançament, amb les vacunes i ara s’està deixant enganyar amb aquesta retallada del transvasament que trenca amb un consens del govern popular de 2013 on cinc comunitats autònomes afectades van aconseguir un acord beneficiós per a tots”.

Per part seua, Ana Serna, vicepresidenta 2a de la Diputació d’Alacant i Diputada de Cicle Hídric, ha assenyalat que “estem disposats a paralitzar qualsevol acció que implique paralitzar el transvasament. S’omplin la boca dient que som l’horta d’Europa però no obstant això després són capaces de tallar l’aixeta sense cap consens. Teníem clar que quan el PSOE arribara al govern això anava a acabar com ha acabat”.

A més, Serna ha assenyalat que “trobem a faltar el suport del màxim representant en la Comunitat Valenciana, el senyor Ximo Puig, que hauria de ser ací al costat dels agricultors, un col·lectiu molt atacat. Això no és només que afecte a Alacant, Múrcia o Almeria sinó que el dèficit hídric és un problema que afecta a tota Espanya i cal solucionar-lo”.