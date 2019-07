Barrachina: “Quan governa el PSOE les obres del Corredor Mediterrani en la Comunitat es paralitzen”

Connect on Linked in

El portaveu adjunt del Grup Popular acusa a Puig de callar davant la paralització de les obres del Corredor Mediterrani

“El govern Sánchez a penes dedica l’1% de l’obra pública nacional a la Comunitat Valenciana”

El portaveu adjunt del Grup Popular en les Corts, Miguel Barrachina, ha assenyalat que “cada vegada que governa el PSOE, les obres del Corredor mediterrani en la Comunitat es paralitzen”

Barrachina ha assenyalat que “davant la completa interrupció de les obres del Corredor Mediterrani per part del govern socilista d’Espanya li hem preguntat al Consell del també socialista Ximo Puig si ha dut a terme alguna de les accions reivindicatives que fa tan sols dos anys eren la carta de naturalesa d’aquest govern autonòmic o si seguirà de braços plegats”.

El Grup Popular ha presentat una proposició en les Corts per a l’agilitació dels treballs del Corredor Mediterrani una vegada que s’ha conegut la paralització de la inversió aprovada al maig de 2018 de 331,6 milions d’euros. “El PP el va deixar aprovat per a executar i no han fet res”, ha indicat.

El GPP també ha registrat una sèrie de preguntes al Consell sobre “les accions que emprendran davant la paralització de les obres del Corredor Mediterrani, els incompliments en els terminis compromesos i l’execució del pressupost autonòmic en infraestructures”.

El portaveu popular ha indicat que “només l’1% de l’obra pública nacional en el primer quadrimestre de l’any ha sigut dirigida a la Comunitat Valenciana pel govern de Sánchez. Aquest menyspreu dels socialistes cap a la nostra terra obliga a trencar el conformisme de Puig, resignat a ser un zero a l’esquerra en el panorama nacional. Estem davant una situació inaudita i insostenible davant la qual el govern valencià ha d’alçar la veu”.

Per a Barrachina, “les xifres oficials no enganyen. La paràlisi d’obra pública és completa. No hi ha govern i ens han deixat de costat. Aquesta situació produeix un tremend mal sobre els ciutadans valencians no solament en el minvament de serveis sinó també en la creació de riquesa”.

Miguel Barrachina ha manifestat que “els incompliments en els terminis respecte al corredor mediterrani amb l’arribada del govern Sánchez són flagrants. No s’ha posat en marxa el tram Vandellós-Tarragona, ni està en funcionament el tram de doble via en ample internacional entre Monforte i Elx com s’havia promés ni tampoc s’han adjudicat els trams Lorca-Pulpí i Totana-Totana. I, com és un govern socialista qui incompleix, sembla que no passa res. Cal prendre mesures”.