Barrachina ressalta el suport als productors ecològics amb inversions que superen els 10 milions d’euros en ajudes anuals

La Comunitat Valenciana ha experimentat un creixement del 9,2 % respecte a l’any anterior en la superfície certificada per a producció ecològica

Barrachina ha visitat l’empresa SAIFRESC, que ha sigut guardonada amb el premi al Millor Minorista d’Europa d’Aliments Ecològics 2024

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha posat en valor el suport del Consell al sector agroalimentari ecològic, “que rep anualment 10 milions d’euros en ajudes per a garantir el creixement i la sostenibilitat de l’agricultura ecològica a la Comunitat Valenciana”.

Barrachina ha fet aquestes declaracions durant la seua visita a SAIFRESC, una empresa emblemàtica en la producció ecològica i que ha sigut reconeguda com el Millor Minorista d’Europa d’Aliments Ecològics de 2024.

El conseller ha ressaltat que el sector ecològic “és un dels pilars del futur de la nostra agricultura, i per això continuarem impulsant el seu desenvolupament, aplicant polítiques i ajudes per a donar suport tant als agricultors com a les empreses que aposten per la sostenibilitat”.

El titular d’Agricultura ha explicat que aquestes ajudes “beneficien un total de 2.582 productors, en el marc de la PAC, amb un pressupost anual de 9 milions d’euros, i que són essencials per a garantir que la producció ecològica continue creixent”.

Entre les accions més destacades, el conseller també ha mencionat el milió d’euros destinat a cobrir els costos de certificació ecològica, així com els 30.000 euros invertits en oxiclorur de coure per als cultius afectats per la riuada.

“A més, des de la Conselleria d’Agricultura, hem destinat més de 230.000 euros a la promoció de fires i jornades gastronòmiques, i prop de 1,2 milions d’euros per a donar suport als consells reguladors i a les entitats encarregades de gestionar les figures de qualitat diferenciada agroalimentària”, ha assenyalat Miguel Barrachina.

Durant la seua visita a SAIFRESC, Barrachina ha destacat el paper essencial que exerceixen empreses com aquesta, “que han sabut adaptar-se i revitalitzar l’agricultura a l’horta de València”.

“Una empresa fundada en 2011 per tres agricultors, que ha aconseguit uns èxits impressionants en l’agricultura ecològica, arribant a cultivar 30 hectàrees i a produir més de 70 productes, dels quals el 90 % es venen localment”, ha explicat.

“SAIFRESC és un clar exemple de com la innovació i el compromís amb el medi ambient poden contribuir a la revitalització de l’agricultura en la nostra regió”, ha assenyalat el conseller Barrachina.

Barrachina també ha incidit en l’important creixement de l’agricultura ecològica a la Comunitat Valenciana, que actualment compta amb una superfície certificada que ha arribat a les 139.353 hectàrees, “el que suposa un increment del 9,2 % respecte a l’any anterior i que ens situa com la quarta comunitat autònoma d’Espanya amb major nombre d’operadors ecològics, darrere d’Andalusia, Castella-la Manxa i Catalunya”.

En la seua visita, Barrachina també ha fet referència al projecte ‘Horta-Cuina’, una iniciativa que agrupa xicotets productors ecològics amb l’objectiu d’accedir al mercat de la restauració col·lectiva, com menjadors escolars, de manera cooperativa i amb preus justos.

“Projectes que compten amb tot el suport de la Conselleria d’Agricultura, perquè suposen un avanç en el model d’organització i especialització, a més de garantir un futur sostenible tant per als productors com per al medi ambient, contribuint també a la lluita contra el canvi climàtic i a la protecció de la biodiversitat”, ha conclòs Miguel Barrachina.