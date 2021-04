Barrachina revela que “Agricultura va ordenar atorgar les ajudes al germà de Puig i eliminar les objeccions”

Print This Post

El Portaveu d’Agricultura del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, demana la destitució del director general David Torres per mentir en les Corts, la devolució d’aquestes ajudes per 95.700 euros i que Agricultura òbriga una investigació

Les actes recullen que la Generalitat va ordenar suprimir de l’expedient de les ajudes rurals les objeccions a les empreses de Francis Puig

El portaveu d’Agricultura del Grup Popular en les Corts, Miguel Barrachina, ha revelat que Agricultura va ordenar atorgar les ajudes de desenvolupament rural a les empreses del germà Ximo Puig malgrat les objeccions plantejades des del grup d’acció local que va ordenar eliminar de l’expedient.

Així mateix, Barrachina ha demanat la destitució del director general de desenvolupament rural, David Torres, “per mentir en les Corts i ocultar en la seua compareixença de la setmana passada en la comissió d’Agricultura que Francis Puig ha sigut creditor de tres ajudes en una mateixa convocatòria per decisió de la Conselleria i no obstant això va dir que era responsabilitat del grup d’acció local que va realitzar la proposta”.

Barrachina ha explicat que “són 95.700 euros que se sumen a les ajudes milionàries que els cazasubvenciones del clan Puig s’estan portant del govern valencià del seu germà Ximo. En aquest cas són fons agrícoles europeus dedicats a les comarques dels Ports-Maestrat. Va demanar tres ajudes amb tres empreses diferents constituïdes dues d’elles per a poder accedir a les ajudes, les tres tenen com a responsable a Francis Puig i com a accionista únic a Comunicans dels Ports”.

Barrachina “el clan Puig es va emportar els diners que es va negar al 50% dels agricultors, ramaders, autònoms i pimes que van demanar recursos i desgraciadament no va haver-hi. Això es va fer amb el vot unànime de tots els ajuntaments i associacions participants en el grup d’acció local que van alertar a la Conselleria sobre aquest triplet en les ajudes i els van traslladar que no eren capaces de prendre cap decisió pel que entenien que era un frau de llei constituir entitats a propòsit”.

“Van demanar que fora la Conselleria qui decidira i la Conselleria els va respondre que concediren l’ajuda i que s’eliminara qualsevol observació del que havien fet. Dels 26 expedients només feia objeccions en dues, les dues empreses constituïdes, Lamp Telecom i Mas Mut Produccions. La llavors consellera Elena Cebrián va ser l’autora, al gener de 2019. Hui, casualment, està com a assessora de Ximo Puig en Presidència, potser perquè guarda silencie còmplice”.

Barrachina ha demanat “la destitució del director general que ens va enganyar, que es recupere els diners i que s’investigue per què la Conselleria, en lloc d’excloure a aquestes empreses de les ajudes, va demanar que no hi haguera observacions tan fonamentades en l’expedient”.

“Hi ha dues actes de la reunió de baremació que estan penjades en la web del propi grup d’acció local (http://www.altmaesports.org/resolucion-proyectos-leader/ ) on es fa aquesta observació i en la següent acta diuen que Agricultura ha demanat que s’elimine aqueixa observació on planteja l’objecció per ser el mateix titular i que siga la Conselleria qui decidisca”, ha conclòs.