El conseller d’ Agricultura , Aigua , Ramaderia i Pesca ha explicat que “la ocultació d’informació i la falta d’inversions del Govern d’Espanya han sigut crucials en els efectes negatius de la riada ”

, , i ha explicat que “la i la del Govern d’Espanya han sigut crucials en els efectes negatius de la ” Barrachina ha recordat que “el Consell va presentar el passat 7 de novembre el ‘ Pla Anti-Inundacions ’, una iniciativa amb una inversió de 2.490 milions d’euros que permetrà impulsar tant mesures estructurals com millores en seguretat .”

va presentar el passat 7 de novembre el ‘ ’, una iniciativa amb una inversió de que permetrà impulsar tant com millores en .” “Continue a l’espera de la resposta de la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per a concertar una reunió i abordar les inversions essencials per a garantir la seguretat”

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha exigit hui al Govern de Sánchez que “assumisca les seues responsabilitats i explique per què no va informar de la situació del Barranc del Poyo durant la vesprada del 29 d’octubre. Pedro Sánchez no va dir la veritat als valencians i no va avisar de la situació real del barranc”.

“El silenci de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la falta d’inversions del Govern d’Espanya en infraestructures de canalització han tingut un impacte devastador en els municipis afectats. Les conseqüències han sigut tràgiques, amb la pèrdua de nombroses vides humanes, mentre el Govern continua sense assumir la seua responsabilitat com a únic gestor d’aquestes infraestructures.”

Així, Barrachina ha assegurat que “per molt que el Govern d’Espanya i Sánchez intenten tapar la seua ineficàcia, la veritat sempre ix a la llum i ara sabem, tal com sempre hem defensat, que mai es va tindre informació de la situació real i del que estava ocorrent en la conca del Barranc del Poyo.”

El conseller ha recordat que “el passat 7 de novembre, la Generalitat Valenciana va presentar un ‘Pla Anti-Inundacions’ amb una inversió de 2.490 milions d’euros, destinats a infraestructures tant estructurals com de seguretat per als municipis”.

A més, ha assenyalat que “davant la falta d’iniciativa i el silenci del Govern per a posar en marxa aquestes actuacions, hem sol·licitat una reunió de treball amb la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, per a avançar en la seua execució. No obstant això, fins hui no hem rebut cap resposta”.

“Ens preocupa la falta d’interés per part del Govern d’Espanya a posar en marxa aquestes inversions contemplades en aquest programa d’actuació. Ha arribat el moment de deixar la propaganda a la qual ens té acostumats aquest Govern i posar-se a treballar de manera efectiva amb inversions i amb una planificació”.