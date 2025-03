Barrachina sol·licita a la UE revisar les mesures que amenacen la sostenibilitat del sector pesquer

Miguel Barrachina assenyala que des del Consell “sol·licitem a la UE una revisió de les mesures que amenacen la sostenibilitat del sector pesquer a la Comunitat Valenciana”

El Consell ha presentat una declaració institucional davant la Unió Europea per defensar el sector pesquer de la Comunitat Valenciana davant les mesures que amenacen la seua sostenibilitat.

El Conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha reafirmat aquest dimarts el seu ferm suport al sector pesquer de la Comunitat Valenciana després de mantenir una reunió amb representants de les diputacions i ajuntaments afectats pel retall de dies de pesca imposat per la Unió Europea.

Durant la trobada, Barrachina ha destacat la importància socioeconòmica del sector pesquer al Mediterrani i ha cridat a fer un front comú entre el sector i les administracions públiques perquè la Comissió Europea revise les mesures que posen en perill la viabilitat de l’activitat pesquera.

L’impacte dels retalls

El conseller ha recordat que l’últim acord sobre la gestió del Mediterrani ha reduït significativament els dies de pesca, arribant a una reducció de quasi el 40%. Això afecta principalment els pescadors de rastrer, que es veuen obligats a limitar la seua activitat a tan sols 27 dies a l’any si no compleixen amb els requisits imposats. Això posa en perill l’estabilitat de més de 4.000 llocs de treball directes i indirectes a la Comunitat Valenciana.

Malgrat els avenços de 2024, on la flota costanera artesanal va augmentar un 25% en les seues captures, els pescadors es troben en una situació crítica degut a les restriccions imposades per la UE.

Declaració Institucional davant la UE

El Consell de Carlos Mazón ha presentat una declaració institucional davant la Unió Europea, on es sol·licita:

L’ augment dels dies de pesca .

. Millorar la transparència en els criteris que regulen aquesta activitat, ja que no es poden aplicar les mateixes normes per a totes les espècies.

en els criteris que regulen aquesta activitat, ja que no es poden aplicar les mateixes normes per a totes les espècies. Que les decisions polítiques que afecten al sector pesquer es prenguen de manera anticipada i en consulta amb els actors locals.

que afecten al sector pesquer es prenguen de manera anticipada i en consulta amb els actors locals. Establir marcs de decisió més estables i previsibles que permeten als pescadors planificar la seua activitat.

Barrachina també ha subratllat que és fonamental que l’assessorament intern de la Comissió de Pesca sobre el Mediterrani es realitze per científics especialitzats en la zona.

Compromís amb el sector

El Conseller ha reiterat el compromís del Consell amb el sector pesquer, que juga un paper clau en la generació d’ocupació i riquesa per a la regió. A més, ha mostrat la seua esperança per l’arribada del nou comissari de Pesca i Oceans de la Unió Europea, Costas Kadis, qui ha mostrat interès per escoltar aquest sector.