Bars i restaurants poden tornar a obrir les seues terrasses en la Comunitat Valenciana

Aquest 1 de març comença la desescaldada gradual a la Comunitat Valenciana,els bars i restaurants poden obrir les terrasses al 75%, amb limitació horària, un màxim de quatre persones per taula i serà obligatòria la màscara quan no es consumisca

El retorn de l’hostaleria a la ciutat de València s’ha viscut amb un cert optimisme i amb tots pendents del cel esperant que la pluja donara una treva.

Els hostalers senten cert alleujament després d’alçar de nou les persianes dels seus negocis, afronten amb esperança la volta i van incorporant a poc a poc als seus treballadors. Fins a arribar ací han viscut situacions molt dures i han lluitat per poder seguir avant.

Aquesta desescalada no s’afronta igual per a totes la cafeteries, bars i restaurants ja que de moment només han pogut obrir aquells locals que tenen terrassa, i altres han decidit no alçar la persiana perquè no els resultava rendible.

Per a mantindre viu al sector de l’hostaleria els toca seguir avant, i complir i fer complir les mesures marcades des de la Generalitat.