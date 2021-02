Bastidas denúncia que les disputes entre PSPV i Compromís han impedit que arriben 300 milions d’inversió a Alzira

Print This Post

La base logística de l’Exèrcit se’n va a Còrdova davant la falta de suport del Consell i la Diputació a Alzira que era una de les ciutats finalistes



Estava prevista la creació de 1.600 llocs de treball (uns 900 per a personal civil) i la comarca perd així l’opció de tindre un gran motor econòmic

La secretària general del PP de la província de València, Elena Bastidas, ha lamentat hui que «les disputes i les guerres entre socis de Govern, en aquest cas PSPV i Compromís, han impedit que arribara a Alzira una inversió de 300 milions d’euros».

Bastidas s’ha referit així a la possibilitat, ja frustrada, que Alzira acollira la base logística de l’Exèrcit de Terra que finalment es construirà a Còrdova.

Aquesta infraestructura hauria suposat una inversió de 300 milions d’euros i venia aparellada, a més, amb la creació d’uns 1.600 llocs de treball dels quals 900 serien per a personal civil.

Malgrat aquestes grans xifres en un context de crisi com l’actual Bastidas ha lamentat que «ni l’alcalde d’Alzira ha fet el treball com tocava ni des de la Diputació i el Consell han apostat per atraure riquesa i ocupació».

«La ciutat de Còrdova ha comptat amb l’aval polític i econòmic de la Diputació provincial i el Govern autonòmic», ha remarcat Bastidas qui ha enlletgit que «Alzira, la comarca de la Ribera i la província de València han perdut una gran oportunitat per les disputes entre el partit al qual representa l’alcalde (Compromís) i el de Ximo Puig i Toni Gaspar (PSPV)».

Elena Bastidas ha denunciat la «inacció del Consell a l’hora de col·laborar a atraure aquesta inversió, malgrat conéixer que Alzira era una de les quatre ciutats finalistes que més suports tenia pel seu emplaçament i les seues comunicacions» per a albergar aquesta infraestructura que pretén centralitzar la logística militar i reduir costos.

La Ford del segle XXI

La secretària general ha lamentat que una oportunitat d’aquest calat s’haja deixat escapar per les «contínues batalles entre els socis de Govern que estan perjudicant els valencians en tots els sectors». Ha comparat aquest centre logístic de l’Exèrcit de Terra a l’impacte econòmic que en el seu moment va suposar l’arribada de la Ford a Almussafes pel que denuncia la «passivitat» de socialistes i nacionalistes.

Per tot això, Bastidas ha desitjat que els valencians puguen «passar la pàgina com més prompte millor dels actuals governants de Compromís i PSPV que estan perjudicant seriosament els seus interessos perquè estan únicament centrats en convertir les institucions en una gegantesca fàbrica de col·locació de persones afins i viuen allunyats de les necessitats dels valencians i de millorar la seua qualitat de vida».