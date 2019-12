Bastidas: “El Botànic és un matrimoni de conveniència amb símptomes de descomposició”

Connect on Linked in

La sotssecretària del PPCV destaca els enfrontaments de PSPV i Compromís a Oliva, Vilallonga, Palma de Gandia o amb la pedania de Benimàmet a València

“Si no els uniren sous i assessors, el Botànic estaria políticament mort”

“Critica que malgrat les discrepàncies “es tapen mútuament els pecats polítics per a mantindre’s”

La sotssecretària general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Elena Bastidas, ha afirmat hui que el Govern del Botànic “és un matrimoni de conveniència amb clars símptomes de descomposició”.

Bastidas s’ha reunit hui amb el portaveu del PP d’Oliva i el president de la gestora de la localitat, Salvador Llopis i Pepe Todolí, respectivament, per a analitzar la situació de desgovern en el municipi on els socis de govern PSPV i Compromís s’han denunciat mútuament per irregularitats. “La veritat és si no estiguérem parlant dels interessos dels ciutadans d’Oliva diríem que és impresentable i patètic tot el que està succeint”, ha indicat.

“La situació d’Oliva és una mostra més que el Botànic està en descomposició. Ho estem també en altres municipis amb les batalles diàries de PSPV i Compromís. Ho veiem a Palma de Gandia i també a Vilallonga i ho estem veient recentment a l’Ajuntament de València on la pedania de Benimàmet està sent també element de controvèrsia política i enfrontament”, ha assenyalat. Aquest mateix matí Compromís a l’Ajuntament de València ha ‘plantat’ al PSPV en la comissió de seguiment del Pacte del Rialto.

“Si no els uniren els sous i els assessors el Botànic estaria políticament mort, principalment en la seua versió segona”, ha indicat Bastidas, que ha criticat que, no obstant això, en Les Corts “els socis es perdonen els pecats polítics per a continuar mantenint-se”. Així, s’ha referit “al cas dels familiars de Puig i de les empreses que reben subvencions dubtoses, o al fet que hagen rebutjat la petició que Mónica Oltra donara explicacions sobre el cas de la condemna per abús sexual a un monitor en un centre de menors, un departament que gestiona ella”.

“Estem davant un matrimoni de conveniència unit que més prompte que tard finalitzarà”, ha conclòs.