Bastidas: “El TSJCV li recorda a Oltra que no està preparada per a gestionar perquè només li mou el rancor ideològic”

El PPCV demana la compareixença d’Oltra i li demana que tinga la mateixa energia i ímpetu que va tindre per a tancar el centre per a donar la cara i explicar la seua obsessió per tancar instal·lacions de menors de manera capritxosa

“Oltra ha de demanar disculpes i explicar què farà per a reparar les doloroses conseqüències del seu sectarisme que va afectar menors, propietàries del centre i als 17 treballadors que van perdre el seu lloc de treball”

“Ha tacat el nom d’una institució que treballa amb els més vulnerables, això si que és una hipoteca reputacional difícil d’alçar”

La sotssecretària regional del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Elena Bastidas, ha assenyalat hui que el TSJCV “li ha tret la targeta roja” a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra i li ha dit “alt i clar” que “no està preparada per a gestionar la política de menors perquè només li mou el rancor ideològic”.

Bastidas s’ha referit d’aquesta manera a la sentència de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anul·la, per ser contrària a dret, la decisió de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de data 9 de maig de 2017 de traslladar a tots els menors que es trobaven en el centre d’acolliment La nostra Senyora de la Resurección de Segorbe a altres centres de la província.

Així, el PPCV ha demanat la compareixença d’Oltra a qui ha instat a tindre la mateixa energia i ímpetu que va tindre per a tancar el centre de menors “muntant tot un teatre i posant al centre en el punt de mira, per a donar la cara i explicar la seua obsessió per tancar centres de menors de manera capritxosa”.

En aquest sentit, la sotssecretària regional ha assenyalat que Oltra “hauria de pensar en tota la societat valenciana i, sobretot, en els menors en risc de desprotecció i deixar que una altra persona gestione la política de menors perquè el mal és irreparable”. “Oltra ha tacat el nom d’una institució que treballa amb els més vulnerables, això si que és una hipoteca reputacional difícil d’alçar”.

“La política de menors és un fracàs en la Comunitat Valenciana”, ha assenyalat al mateix temps que ha advertit que “els menors estan en una situació de desprotecció molt alarmant”.