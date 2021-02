Bastidas insta a Barceló a explicar a les 1.000 famílies que han perdut a un familiar en una residència el perquè no ha arribat a temps la vacuna

Connect on Linked in

Som la veu de mil famílies que es pregunten des del passat 1 de gener si els seus sers estimats s’haurien salvat si el Consell haguera sigut més eficaç

· Adverteix que Barceló i Oltra “menteixen” perquè hi ha molts centres als quals no se’ls han administrat la primera vacuna, com el de Altabix

· “No és fruit de la casualitat o de la mala sort que dues de cada tres residents contagiats i un de cada quatre morts a Espanya siga valencià”

La portaveu de Política Social del Grup Parlamentari Popular (GPP), Elena Bastidas, ha demanat a la consellera de Sanitat, Ana Barceló i a la vicepresidenta Mónica Oltra que “expliquen a les quasi 1.000 famílies que han perdut un familiar el perquè no ha arribat a temps la vacuna” i ha recordat que al gener vam tindre 14 morts cada dia, en el que portem de febrer tenim 24 morts cada dia “algú ha d’assumir responsabilitats” o “continuaran dient que vostés han complit el protocol i el calendari vacunació?”.

Bastidas ha volgut “denunciar alt i clar que no és fruit de la casualitat o de la mala sort que dues de cada tres residents contagiats a Espanya i un de cada quatre morts a Espanya siga valencià, “això té responsables”.

Així, ha criticat que la consellera de Sanitat, Ana Barceló, “no diu la veritat” sobre “les lamentables i desastroses seqüències i conseqüències dels esdeveniments del procés de vacunació en la residències de majors”.

La portaveu de Política Social ha afegit que “hui som la veu de moltes famílies i de molts professionals que es pregunten com ha sigut possible que la pròpia conselleria hagen complit el protocol d’actuació, som la veu de 900 famílies que es pregunten des del passat 1 de gener si els seus sers estimats s’haurien salvat d’haver sigut vosté més eficaç en l’actuació del seu departament”.

Sobre aquest tema, ha denunciat que la consellera de Sanitat “ha faltat la veritat: primer ens van dir que el dia 11 de gener estaria en tots els centres de majors vacunats, després va dir el 13 de febrer i en data de hui, encara hi ha centres als quals no li les han administrades a la segona vacuna, i en molts casos ni tan sols la primera, com el centre de Altabix”. Un centre que ahir mateix desmentia a la consellera en afirmar que els seus usuaris no havien sigut vacunats mentre la consellera “faltava a la veritat en la tribuna”.

En aquest pla, ha defensat als qui des de les pròpies residències i des dels Centres de Dia “porten setmanes, mesos, advertint del que finalment ha passat. Els retards han costat vida”.

A més, ha denunciat que Barceló i Oltra “repeteixen com una lletania que els retards, que les faltes de vacunes han sigut el principal causant de totes les fallades, i això no és cert, però no sent cert tampoc ha de ser de tapadora d’escut per a poder tapar els seus propis errors”.

Bastidas ha lamentat que Oltra “fuja” i “s’haja desentés” del “caòtic procés de vacunació” perquè “està en altres coses juntament amb Compromis com a defensar als qui organitzen grans concentracions de manifestants en temps de pandèmia”.